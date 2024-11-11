На Сахалине неизвестные выкинули ребёнка из салона авто сразу после угона

Злоумышленники угнали автомобиль в Южно-Сахалинске с четырёхлетним ребёнком в салоне. Однако, когда машину нашли, малыша в ней не оказалось, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

По данным местных СМИ, неизвестные 10 ноября угнали припаркованную около дома иномарку, в салоне которой находился четырёхлетний мальчик. Родители отлучились на несколько минут, но этого времени хватило для угона машины. По дороге преступники выкинули ребёнка из автомобиля и скрылись. Позднее транспортное средство обнаружили в центре города.

«Сотрудники полиции Южно-Сахалинска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, подозреваемых в совершении угона транспортного средства, в котором находился 4-летний ребёнок», — указано в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об угоне. Проверка находится на личном контроле руководства регионального МВД.