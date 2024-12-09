Россиян предупредили об опасности снега на крыше машин
Автоэксперт Хайцеэр предупредил об опасности езды со снегом на крыше машины
Езда на автомобиле со снегом на крыше опасна, потому что может спровоцировать ДТП. Об этом предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он призвал водителей вовремя снимать «шапку» с транспортных средств, чтобы она не успела заледенеть и повредить покрытие.
По словам эксперта, риск аварии при езде со снегом на крыше машины повышается, потому что на скорости он может полететь в движущийся сзади автомобиль. Водитель, вероятно, не успеет вовремя среагировать. Однако завалить может и машину, на которой лежит «шапка».
«Точно так же при торможении ваш снег может завалить вам стекло — в этом случае дворники тоже могут стряхнуть его не сразу», — отметил специалист в беседе с «Москвой 24».
Ранее водителям рассказали, через какое время можно садиться за руль после выпитого алкоголя. Врач рекомендовал отоспаться 78 часов после вечернего застолья, если утром нужно вести машину.
Life.ru