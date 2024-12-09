Россиян предупредили об опасности снега на крыше машин

Езда на автомобиле со снегом на крыше опасна, потому что может спровоцировать ДТП. Об этом предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он призвал водителей вовремя снимать «шапку» с транспортных средств, чтобы она не успела заледенеть и повредить покрытие.

По словам эксперта, риск аварии при езде со снегом на крыше машины повышается, потому что на скорости он может полететь в движущийся сзади автомобиль. Водитель, вероятно, не успеет вовремя среагировать. Однако завалить может и машину, на которой лежит «шапка».

«Точно так же при торможении ваш снег может завалить вам стекло — в этом случае дворники тоже могут стряхнуть его не сразу», — отметил специалист в беседе с «Москвой 24».