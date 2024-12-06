Автоэксперт объяснил, на что смотрят покупатели подержанных машин

Покупатели подержанных автомобилей в России всё чаще обращают внимание на состояние подушек безопасности, а не на их количество, сообщает директор по продажам автомобильного маркетплейса FRESH Александр Губанов в интервью NEWS.ru. По его словам, россияне спокойно относятся к пассивной безопасности, предпочитая оценивать сохранность подушек. Если подушка срабатывала, это может свидетельствовать о серьёзном ДТП с повреждением силовой структуры автомобиля.

Губанов отмечает, что в топе продаж находятся наиболее доступные модели, где для машин ценой от миллиона рублей нормой считается наличие двух-четырех подушек безопасности. Хотя на массовых моделях сегодня опционально предлагается до девяти подушек, включая коленную подушку для водителя, лишь один покупатель из тысячи интересуется этой опцией.

Автоэксперт Максим Кадаков ранее заявил, что стоимость автомобилей на российском рынке может вырасти в среднем на 5% из-за колебаний курса рубля, что негативно сказывается на импортёрах. В то же время, спрос на автомобили ушедших из России брендов резко сократился, и отечественные дилеры испытывают трудности с продажей машин 2022 года выпуска и более ранних годов.

Автоэксперт Юлия Милославская отмечает, что покупатели, ранее интересовавшиеся корейскими и европейскими брендами, теперь всё чаще обращают внимание на китайских производителей. Это связано с изменениями на рынке и доступностью моделей, предлагаемых китайскими автопроизводителями.

В 2024 году российский авторынок демонстрирует значительный рост спроса на подержанные автомобили. Потребители потратили на них более 5 трлн рублей, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди наиболее востребованных моделей выделяются Toyota, BMW и Lada.

Цены на подержанные машины также показали рост, увеличившись в среднем на 27%, что делает их менее доступными для широкой аудитории​. Эта ситуация, вместе с повышением стоимости автокредитов, создаёт давление на рынок, где новые и подержанные автомобили становятся всё более недоступными.