Учёные выяснили, какие рождественские песни опасно слушать за рулём

Учёные из Южно-Китайского технологического университета изучили, как музыка влияет на стиль вождения. Исследователи обнаружили, что мелодии с темпом выше 120 ударов в минуту могут провоцировать агрессию или снижать внимательность. Среди таких песен с быстрым темпом есть и рождественская музыка, сообщает New York Post.

Самой опасной для водителей рождественской песней назвали «Frosty The Snowman», ритм которой достигает 172 ударов в минуту Следом идёт знаменитый хит Мэрайи Кэри «All I Want For Christmas Is You» с темпом 150 ударов в минуту. Также в список вошли «Feliz Navidad» Хосе Фелисиано и «Santa Claus Is Comin’ to Town».

Энергичная музыка может влиять на эмоциональное состояние, ускорять сердцебиение и отвлекать внимание от дороги, что увеличивает вероятность аварий. Поэтому водителям стоит отдавать предпочтение песням с темпом ниже 120 ударов в минуту. Специалисты рекомендуют регулярно делать паузы в прослушивании, чтобы сосредоточиться на дороге.

Громкость музыки за рулём также играет значительную роль в безопасности вождения. Исследования показывают, что высокая громкость может замедлять реакцию водителя на внешние сигналы, такие как звуки клаксона, сирены или шум других автомобилей. Это связано с тем, что слишком громкая музыка перегружает слуховую систему, снижая способность воспринимать окружающие звуки, и отвлекает внимание от дорожной обстановки. Эксперты рекомендуют поддерживать уровень громкости на таком уровне, чтобы водитель мог чётко слышать происходящее за пределами автомобиля, что особенно важно в условиях плотного движения или на незнакомых дорогах.