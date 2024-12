Учёные выяснили, какие рождественские песни опасно слушать за рулём

Самой опасной для водителей рождественской песней назвали «Frosty The Snowman», ритм которой достигает 172 ударов в минуту Следом идёт знаменитый хит Мэрайи Кэри «All I Want For Christmas Is You» с темпом 150 ударов в минуту. Также в список вошли «Feliz Navidad» Хосе Фелисиано и «Santa Claus Is Comin’ to Town».