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10 декабря, 11:02

Учёные выяснили, какие рождественские песни опасно слушать за рулём

Громкость и темп музыки влияют на стиль вождения. Обложка © freepik.com / freepik

Громкость и темп музыки влияют на стиль вождения. Обложка © freepik.com / freepik

Учёные из Южно-Китайского технологического университета изучили, как музыка влияет на стиль вождения. Исследователи обнаружили, что мелодии с темпом выше 120 ударов в минуту могут провоцировать агрессию или снижать внимательность. Среди таких песен с быстрым темпом есть и рождественская музыка, сообщает New York Post.

Самой опасной для водителей рождественской песней назвали «Frosty The Snowman», ритм которой достигает 172 ударов в минуту Следом идёт знаменитый хит Мэрайи Кэри «All I Want For Christmas Is You» с темпом 150 ударов в минуту. Также в список вошли «Feliz Navidad» Хосе Фелисиано и «Santa Claus Is Comin’ to Town».

Энергичная музыка может влиять на эмоциональное состояние, ускорять сердцебиение и отвлекать внимание от дороги, что увеличивает вероятность аварий. Поэтому водителям стоит отдавать предпочтение песням с темпом ниже 120 ударов в минуту. Специалисты рекомендуют регулярно делать паузы в прослушивании, чтобы сосредоточиться на дороге.

Громкость музыки за рулём также играет значительную роль в безопасности вождения. Исследования показывают, что высокая громкость может замедлять реакцию водителя на внешние сигналы, такие как звуки клаксона, сирены или шум других автомобилей. Это связано с тем, что слишком громкая музыка перегружает слуховую систему, снижая способность воспринимать окружающие звуки, и отвлекает внимание от дорожной обстановки. Эксперты рекомендуют поддерживать уровень громкости на таком уровне, чтобы водитель мог чётко слышать происходящее за пределами автомобиля, что особенно важно в условиях плотного движения или на незнакомых дорогах.

Bentley сняла рождественский ролик под музыку Чайковского
Bentley сняла рождественский ролик под музыку Чайковского

Ранее врач рассказал, какие могут быть последствия, если слушать громкую музыку в метро. По словам медика, во время поездки на метро кратно возрастает риск повредить органы слуха.

Юрий Бузина
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