Тугоухость, гипертония, опухоль: Врач перечислила последствия прослушивания музыки в метро

Каждая поездка в метро становится для нашего слухового аппарата проверкой на прочность, если пытаться заглушить шум подземки музыкой в наушниках. Современные плееры и смартфоны выдают опасный для внутреннего уха уровень громкости, и длительное воздействие этого негативного фактора может обернуться целым набором заболеваний: от повреждения волосковых клеток и тугоухости до гипертонии и опухолей. Об этом Life.ru рассказала врач-сурдолог Лариса Вылегжанина.

По словам медика, риск повредить органы слуха кратно возрастает при прослушивании музыки громче 85 дБ — примерно такие же значения имеют шум в центре города или работающая неподалёку газонокосилка. Если же увеличить громкость до 100 дБ и провести в наушниках хотя бы 15 минут, начнётся поражение и гибель чувствительных клеток слухового нерва. К слову, Ipod способен работать на 103 дБ.

«Максимальный уровень громкости у некоторых устройств намного превышает безопасные нормы, что может негативно сказываться на разборчивости речи и чувствительности уха. Беспрерывное воздействие на слух громкой музыки или шума может вызвать гипертонию и потерю слуха. Длительное пребывание в шумной обстановке, слушание музыки громче 85 дБ вызывают тугоухость. <…> Для постоянной и необратимой тугоухости нужно немного времени при такой интенсивности звукового сигнала», — предостерегла Вылегжанина.

Врач подчеркнула, что первыми признаками поражения слухового аппарата становятся ухудшение разборчивости чужой речи и нарушение различения согласных звуков. А если проблему запустить, станет тяжело определять источники звука и перепады громкости. В частности, этим часто страдают музыканты.