Инициатива наказуема: Адвокат напомнила о штрафах и тюрьме за украшение подъезда к Новому году
Адвокат Дураева: За украшение подъезда к Новому году грозит штраф до 15 тысяч
Россиянам рассказали о наказании за украшение подъезда к Новому году. Безобидные на первый взгляд дождики, мишура и бумажные снежинки на окнах могут довести до административной и даже уголовной ответственности, предупредила адвокат Людмила Дураева.
Она напомнила, что новогодние украшения, размещённые в подъезде без согласования УК, нарушают правила пожарной безопасности и могут стать причиной возгорания. Оштрафовать за это могут выписать на сумму до 15 тысяч рублей. Если же бумажные фонарики всё-таки вспыхнули и привели к гибели людей во время пожара, тогда наказание будет намного строже.
«Можно столкнуться с такими негативными последствиями, как привлечение к уголовной ответственности по статьям 109 и 219 Уголовного кодекса России — «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерти человека», — заявила адвокат в беседе с RG.ru, добавив, что наказание по ним — лишение свободы до четырёх лет.
Поэтому прежде, чем украшать подъезд, надо получить официальное письменное разрешение от УК, других жильцов многоквартирного дома и при необходимости пожарного надзора. Монтаж гирлянд лучше поручить профессиональному электрику.
Ранее спасатель поделился с россиянами советами по выбору безопасной гирлянды. Некачественный товар может спровоцировать в помещении пожар. Избежать этого трагического сценария можно, купив гирлянду не с лампочками накаливания, а со светодиодными. Кроме того, надо обратить внимание на рекомендации производителя, указанные в техническом паспорте. Лучше избегать покупки гирлянд с рук и выбирать проверенных продавцов со всеми документами.