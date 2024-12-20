Инициатива наказуема: Адвокат напомнила о штрафах и тюрьме за украшение подъезда к Новому году

Россиянам рассказали о наказании за украшение подъезда к Новому году. Безобидные на первый взгляд дождики, мишура и бумажные снежинки на окнах могут довести до административной и даже уголовной ответственности, предупредила адвокат Людмила Дураева.

Она напомнила, что новогодние украшения, размещённые в подъезде без согласования УК, нарушают правила пожарной безопасности и могут стать причиной возгорания. Оштрафовать за это могут выписать на сумму до 15 тысяч рублей. Если же бумажные фонарики всё-таки вспыхнули и привели к гибели людей во время пожара, тогда наказание будет намного строже.

«Можно столкнуться с такими негативными последствиями, как привлечение к уголовной ответственности по статьям 109 и 219 Уголовного кодекса России — «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерти человека», — заявила адвокат в беседе с RG.ru, добавив, что наказание по ним — лишение свободы до четырёх лет.

Поэтому прежде, чем украшать подъезд, надо получить официальное письменное разрешение от УК, других жильцов многоквартирного дома и при необходимости пожарного надзора. Монтаж гирлянд лучше поручить профессиональному электрику.