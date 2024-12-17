Страшно красиво: Спасатель поделился лайфхаками по выбору безопасной гирлянды

Приближается Новый год, и квартиры россиян постепенно наполняют праздничные атрибуты. Однако некоторые из них при неправильном подборе и эксплуатации могут привести к трагедии. Например, некачественная гирлянда легко может спровоцировать пожар, оставив вас без крова перед самым боем курантов. Избежать этого сценария помогут несколько простых советов, которыми с Life.ru поделился директор тренинг-центра «Команда 112», спасатель Артур Давыденко.

«Максимально безопасны для пользователей гирлянды не на лампочках накаливания, как мы привыкли когда-то, а светодиодные. Одинаково безопасны и гирлянды на батарейках, и те, которые нужно вставлять в розетку, если не нарушена целостность обмотки гирлянды. Если в сети в квартире всё в порядке, то есть розетка исправна, то здесь большой разницы нет», — отметил Давыденко.

Как подчеркнул спасатель, при выборе гирлянды нужно обратить внимание на рекомендации производителя, указанные в техническом паспорте. Также стоит с умом подойти к выбору фирмы-изготовителя. Сертифицированные компании, как правило, предоставляют полный пакет документации, включая технические характеристики и инструкцию по эксплуатации.

«Если же гирлянду покупают где-нибудь с рук или в переходах, там тоже могут продаваться качественные вещи от нормального производителя, но может попадаться и откровенный контрафакт, от которого можно ожидать чего угодно», — подчеркнул собеседник Life.ru.