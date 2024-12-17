Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 декабря, 01:11

Страшно красиво: Спасатель поделился лайфхаками по выбору безопасной гирлянды

Спасатель Давыденко: Качественная гирлянда должна иметь полный пакет документов

Приближается Новый год, и квартиры россиян постепенно наполняют праздничные атрибуты. Однако некоторые из них при неправильном подборе и эксплуатации могут привести к трагедии. Например, некачественная гирлянда легко может спровоцировать пожар, оставив вас без крова перед самым боем курантов. Избежать этого сценария помогут несколько простых советов, которыми с Life.ru поделился директор тренинг-центра «Команда 112», спасатель Артур Давыденко.

«Максимально безопасны для пользователей гирлянды не на лампочках накаливания, как мы привыкли когда-то, а светодиодные. Одинаково безопасны и гирлянды на батарейках, и те, которые нужно вставлять в розетку, если не нарушена целостность обмотки гирлянды. Если в сети в квартире всё в порядке, то есть розетка исправна, то здесь большой разницы нет», — отметил Давыденко.

Как подчеркнул спасатель, при выборе гирлянды нужно обратить внимание на рекомендации производителя, указанные в техническом паспорте. Также стоит с умом подойти к выбору фирмы-изготовителя. Сертифицированные компании, как правило, предоставляют полный пакет документации, включая технические характеристики и инструкцию по эксплуатации.

«Если же гирлянду покупают где-нибудь с рук или в переходах, там тоже могут продаваться качественные вещи от нормального производителя, но может попадаться и откровенный контрафакт, от которого можно ожидать чего угодно», — подчеркнул собеседник Life.ru.

В завершение Давыденко добавил, что при покупке электроприборов вопросы экономии должны стоять на последнем месте. А если уж средств на большую и гирлянду не хватает, всегда можно ограничиться изделиями попроще.

Россиянам раскрыли «еврейские» лайфхаки, которые помогут сэкономить на новогоднем столе
Россиянам раскрыли «еврейские» лайфхаки, которые помогут сэкономить на новогоднем столе

Ранее Life.ru сообщал, что гирлянды в России за последний год подорожали на 15%. А цены на искусственные ели подскочили ещё выше.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Victoria.Chemaeva

Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Праздники
  • Новый год
  • Только на Life
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar