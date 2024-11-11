В Москве подскочили цены на искуственные ели, гирлянды и игрушки

В Москве средняя цена искусственной ели в ноябре этого года составила почти пять тысяч рублей. Этот показатель на 21% превысил стоимость новогодней пихты по сравнению с 2023 годом, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные аналитиков. Кроме того, на 35% возросло количество купленных елей по сравнению с прошлым годом.

«На рост цены искусственных елей влияют как высокая импортная составляющая в товаре, так и сезонный характер продажи, когда продавцы учитывают в ценнике сразу большой комплекс бизнес-издержек, полагаясь на высокий объём покупок. Ценник выше в том числе за счёт реализации в ноябре отложенного спроса октября», — указано в материале.

Кроме того, почти на четверть подорожали гирлянды и ёлочные игрушки. В частности, средняя цена гирлянды составляет 615 рублей, что на 24% выше уровня 2023 года. При этом на 12% снизилось количество покупок. Что касается игрушек на ёлку, то набор в среднем стоит примерно 723 рубля. Этот показатель на 23% превышает прошлогодний, а вот число покупок снизилось на 6%.