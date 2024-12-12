Ёлочные гирлянды в России подорожали на 15% в 2024 году

Гирлянды для ёлок в российских магазинах подорожали на 15% за год, достигнув средней стоимости в 604 рубля на начало декабря, сообщает «Газета.ru». Несмотря на повышение цены, спрос на них всё равно увеличился на 18%, сообщают в аналитическом центре «Чек Индекс».

Ёлочные игрушки также подорожали, рост составил 16%, теперь в среднем они стоят 753 рубля, при этом их продажи выросли на 21%. Средняя цена мишуры увеличилась на 11%, до 143 рублей, а покупать её стали на 36% чаще. Декоративные изделия подорожали на 19%, до 294 рублей, их популярность выросла на 23%. Искусственные ёлки подорожали на 12%, до 4097 рублей, а живые – на 10%, до 3255 рублей. Покупатели стали выбирать ёлки активнее: спрос на искусственные деревья вырос на 35%, а на натуральные – на 39%.

Мандарины подорожали на 22%, до 258 рублей, но их продажи увеличились на 7%. Шампанское подорожало на 8%, до 465 рублей, при этом спрос на него вырос на 5%.

Аналитики отмечают, что россияне продолжают готовиться к праздникам, несмотря на рост цен, выбирая больше товаров для украшения и создания праздничной атмосферы. В целом, эксперты связывают рост спроса с желанием сохранить традиции и поднять настроение в преддверии Нового года. Кроме этого, жители нашей страны всё чаще отдают предпочтение более качественным новогодним товарам: крупным наборам украшений, декору и ёлкам, что увеличивает среднюю стоимость праздничных покупок.