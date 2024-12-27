Праздник не приходит: ВТБ раскрыл четыре новогодние схемы мошенников

Перед Новым годом мошенники активизировались и стали выдумывать новые схемы по краже денег россиян. ВТБ назвал самые распространённые из них, данные публикует ТАСС.

Часто людям приходят фейковые сообщения о социальных выплатах перед праздниками с просьбой установить приложение для получения средств. В итоге аферисты получают доступ к телефону и счетам. Также мошенники могут рассылать сообщения со скидками и распродажами, делая поддельные сайты и магазины. Люди оплачивают покупку, а обманщики овладевают данными о картах и паролях.

Отдельным видом обмана являются поздравительные онлайн-открытки. При их распаковке на ваше устройство попадёт вирус, который захватит ваши данные. Отмечается, что аферисты могут распространять праздничные приложения, вроде вишлистов и обоев для устройства. При скачивании информация о счетах и прочем уходит злоумышленникам.