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27 декабря, 06:56

Праздник не приходит: ВТБ раскрыл четыре новогодние схемы мошенников

ВТБ: Мошенники обманывают людей, предлагая новогодние скидки

Перед Новым годом мошенники активизировались и стали выдумывать новые схемы по краже денег россиян. ВТБ назвал самые распространённые из них, данные публикует ТАСС.

Часто людям приходят фейковые сообщения о социальных выплатах перед праздниками с просьбой установить приложение для получения средств. В итоге аферисты получают доступ к телефону и счетам. Также мошенники могут рассылать сообщения со скидками и распродажами, делая поддельные сайты и магазины. Люди оплачивают покупку, а обманщики овладевают данными о картах и паролях.

Отдельным видом обмана являются поздравительные онлайн-открытки. При их распаковке на ваше устройство попадёт вирус, который захватит ваши данные. Отмечается, что аферисты могут распространять праздничные приложения, вроде вишлистов и обоев для устройства. При скачивании информация о счетах и прочем уходит злоумышленникам.

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Недавно мошенники активизировались в мессенджере Telegram, они предлагают людям купить или восстановить водительское удостоверение и военный билет. Полиция предупреждает россиян о новой афере, жертвой которой может оказаться каждый.

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Shutterstock / FOTODOM / voronaman

Николай Рюмин
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