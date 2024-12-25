Поджоги по указаниям украинских мошенников продолжаются. На этот раз диверсию с использованием пиротехники зафиксировали в Новосибирске, где 21-летняя девушка взорвала петарду на улице в Центральном районе города. Mash Siberia опубликовал кадры с фейерверком.