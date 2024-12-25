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Регион
25 декабря, 13:01

Мошенники заставили ещё одну россиянку взорвать петарду

В Новосибирске девушка взорвала петарду на улице по приказу мошенников

Поджоги по указаниям украинских мошенников продолжаются. На этот раз диверсию с использованием пиротехники зафиксировали в Новосибирске, где 21-летняя девушка взорвала петарду на улице в Центральном районе города. Mash Siberia опубликовал кадры с фейерверком.

В Новосибирске девушка запустила фейерверк на улице. Видео © Telegram / Mash Siberia

По данным наших коллег, сибирячку развели мошенники. Нарушительницу уже задержали.

Прокуратура Москвы предупредила о мошенниках, выдающих себя за правоохранителей
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Ранее Life.ru рассказывал о случаях взрывов пиротехнических средств в различных регионах России, включая столичный регион. Так, в Перми жертвы украинских мошенников атаковали два банка с разницей в полчаса. Пожилого мужчину и 50-летнюю женщину, которые устроили поджоги, задержали. Похожий инцидент случился во Владивостоке. Там жертва злоумышленников подожгла коробку с фейерверками в отделении банка. Она рассказала, что аферисты лишили её крупной суммы денег и подтолкнули к преступлению. В Петербурге злоумышленники почти уговорили 76-летнего пенсионера поджечь отделение полиции. Пресечь этот замысел помог неравнодушный гражданин, который рассказал полицейским, что поздно вечером на улице к нему подошёл пожилой мужчина с просьбой налить бензин в пустую бутылку из-под сока. В МВД сообщили, что мошенники вовлекли уже более 20 россиян в осуществление диверсий с использованием пиротехники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / InfinitumProdux

Алена Пенчугина
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