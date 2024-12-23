В Перми жертвы украинских мошенников атаковали два банка с разницей в полчаса
SHOT: Спазу два случая поджога банков произошли в Перми
Очередные поджоги произошли на этот раз в Перми. Сегодня вечером в городе атаковали сразу два отделения банков. Оба злоумышленника уже задержаны. По данным SHOT, пожилой мужчина и 50-летняя женщина стали жертвами развода украинских мошенников.
В городе атаковали сразу два отделения банков. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, первый пожар произошёл около 20:20 в отделении одного из банков на проспекте Мира, которое расположено в здании жилого дома. Местные жители рассказали, что слышали громкий взрыв — второй и третий этажи здания «прилично тряхнуло». Сообщается об одном пострадавшем. Подозреваемого в поджоге удалось оперативно задержать сотрудникам ППС, с ним уже общаются полицейские.
Примерно спустя полчаса началось возгорание в здании банка на улице Ленина. Недалеко от места была задержана подозреваемая пироманка. На месте работают пожарные, а также оперативно-следственная группа.
Напомним, что с 20 декабря в российских регионах зафиксированы факты диверсий с использованием пиротехники. Были зафиксированы поджоги пиротехники в банках. В Москве пенсионерка взорвала петарды в ТЦ «Форт», спровоцировав эвакуацию. Такой же инцидент произошёл в Королёве. Ещё один взрыв прогремел в отделении банка в Петербурге, его виновницей стала другая пожилая россиянка. В Химках мужчина запустил салют в помещении Почты России. В Норильске женщина подожгла банкомат, сняла всё на телефон и сбежала. По данным МВД, мошенники склонили к диверсиям более 20 россиян.
Telegram / SHOT