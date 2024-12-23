В Перми жертвы украинских мошенников атаковали два банка с разницей в полчаса

Очередные поджоги произошли на этот раз в Перми. Сегодня вечером в городе атаковали сразу два отделения банков. Оба злоумышленника уже задержаны. По данным SHOT, пожилой мужчина и 50-летняя женщина стали жертвами развода украинских мошенников.

В городе атаковали сразу два отделения банков. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, первый пожар произошёл около 20:20 в отделении одного из банков на проспекте Мира, которое расположено в здании жилого дома. Местные жители рассказали, что слышали громкий взрыв — второй и третий этажи здания «прилично тряхнуло». Сообщается об одном пострадавшем. Подозреваемого в поджоге удалось оперативно задержать сотрудникам ППС, с ним уже общаются полицейские.