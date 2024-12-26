Россиян начали разводить в Telegram по новой схеме с покупкой военника и водительских прав
МВД: Мошенники в Telegram обманывают желающих купить военный билет
Мошенники активизировались в мессенджере Telegram, они предлагают гражданам приобрести или восстановить водительское удостоверение и военный билет. МВД РФ предупредило россиян о новой афере, жертвой которой может оказаться каждый.
«Мошенники стали чаще рекламировать получение водительского удостоверения или военного билета. Объявления выставляют в мессенджере «Телеграм» и обещают внести сведения в официальные реестры. Имеются предложения и по возврату водительских прав после лишения», — говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Главная цель злоумышленников состоит в том, чтобы убедить наивных граждан, стремящихся получить желаемые документы, внести предоплату. При этом мошенники используют удобную схему, предлагая оплату в криптовалюте, чтобы скрыть свои действия и обеспечить анонимность исполнителей.
Ранее Life.ru рассказывал об ещё одной схеме мошенников. Теперь аферисты активно выдают себя за правоохранителей и просят граждан совершить какое-то преступление под различными предлогами. Взамен они обещают, что россияне таким образом смогут вернуть украденные деньги, погасить кредиты или оказать содействие в задержании злоумышленников. Граждан попросили быть внимательными и не вестись на эти схемы.
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