Россиян начали разводить в Telegram по новой схеме с покупкой военника и водительских прав

Мошенники активизировались в мессенджере Telegram, они предлагают гражданам приобрести или восстановить водительское удостоверение и военный билет. МВД РФ предупредило россиян о новой афере, жертвой которой может оказаться каждый.

«Мошенники стали чаще рекламировать получение водительского удостоверения или военного билета. Объявления выставляют в мессенджере «Телеграм» и обещают внести сведения в официальные реестры. Имеются предложения и по возврату водительских прав после лишения», — говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Главная цель злоумышленников состоит в том, чтобы убедить наивных граждан, стремящихся получить желаемые документы, внести предоплату. При этом мошенники используют удобную схему, предлагая оплату в криптовалюте, чтобы скрыть свои действия и обеспечить анонимность исполнителей.