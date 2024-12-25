Открытки, акции и розыгрыши: Юрист напомнила, как не попасться в лапы мошенников в новогодние праздники

В преддверии Нового года мошенники становятся особенно изобретательными, используя как старые, так и новые схемы обмана. Юрист по гражданско-правовым спорам Илона Гуськова в беседе с Life.ru рассказала, что в праздничной суете люди чаще теряют бдительность, чем злоумышленники и пользуются.

Одной из популярных уловок остаётся рассылка сообщений о фальшивых акциях и розыгрышах от известных брендов, где для участия требуется ввести личные данные. Это может привести к потере денег или доступа к вашим счетам, поэтому лучше остерегаться таких предложений.

Ещё один способ – рассылка новогодних открыток. Когда вы открываете такую открытку, то автоматически даёте доступ мошенникам к вашему телефону. Таким образом они могут украсть ваши личные данные. Предновогодние поздравления могут прийти с неизвестных номеров или даже от знакомых, чьи аккаунты взломали. Поэтому я советую не открывать такие открытки, а все подозрительные поздравления желательно удалять. Илона Гуськова Общественный деятель, юрист по гражданско-правовым спорам

Мошенники также создают фейковые сайты, визуально схожие с оригинальными. Их цель — заманить покупателя и получить деньги, которые не вернутся. Чтобы распознать поддельный ресурс, эксперт советует обращать внимание на адрес сайта: он может содержать лишние символы или ошибки. Лучше проверять информацию через поисковые системы и не переходить на личное общение с продавцами через мессенджеры. Все расчёты стоит проводить исключительно через официальные площадки.

Нередко злоумышленники используют ловушку низких цен, предлагая товары или услуги по невероятно выгодной стоимости. Гуськова отметила, что в такой момент у человека снижается критическое мышление, и он легко принимает ошибочное решение. Юрист напомнила, что во второй половине декабря цены на большинство товаров, включая электронику, косметику и продукты, традиционно растут. Чтобы избежать лишних трат, она советует заблаговременно планировать покупки и не поддаваться массовому ажиотажу.