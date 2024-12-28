Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 декабря, 06:38
3471

Переиграл и «уничтожил»: Россиянин дважды обманул мошенников и перестал выходить на связь

На Камчатке мужчина дважды развёл на деньги украинских мошенников

На Камчатке местный житель дважды развёл на деньги украинских телефонных мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал DPS VL.

«Безработный житель Камчатки обманул мошенников, предложивших ему 200 тысяч рублей за поджог полицейской машины. Он согласился, сославшись на неприязнь к силовикам, и запросил предоплату 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Как только аферисты отправили ему эту сумму, мужчина направился в магазин за спиртными напитками. Когда деньги были расходованы, организм потребовал продолжения банкета и гражданин запросил у мошенников ещё 20 тысяч рублей. Их он также быстро пропил и перестал выходить на связь.

«Мне очень стыдно»: На Урале студент по наводке мошенников попытался спалить банкомат
«Мне очень стыдно»: На Урале студент по наводке мошенников попытался спалить банкомат

Недавно Прокуратура Москвы предупредила горожан об участившихся случаях преступлений, когда телефонные мошенники, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов, убеждают человек совершить теракт. В ведомстве добавили, что никогда не привлекают к содействию подобным образом.

Обложка ©

Шедеврум / Life.ru

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar