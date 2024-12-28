Переиграл и «уничтожил»: Россиянин дважды обманул мошенников и перестал выходить на связь
На Камчатке мужчина дважды развёл на деньги украинских мошенников
На Камчатке местный житель дважды развёл на деньги украинских телефонных мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал DPS VL.
«Безработный житель Камчатки обманул мошенников, предложивших ему 200 тысяч рублей за поджог полицейской машины. Он согласился, сославшись на неприязнь к силовикам, и запросил предоплату 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Как только аферисты отправили ему эту сумму, мужчина направился в магазин за спиртными напитками. Когда деньги были расходованы, организм потребовал продолжения банкета и гражданин запросил у мошенников ещё 20 тысяч рублей. Их он также быстро пропил и перестал выходить на связь.
Недавно Прокуратура Москвы предупредила горожан об участившихся случаях преступлений, когда телефонные мошенники, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов, убеждают человек совершить теракт. В ведомстве добавили, что никогда не привлекают к содействию подобным образом.
Шедеврум / Life.ru