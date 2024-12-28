В России запретили IP-телефонию

Возможность совершения звонков через Интернет на мобильные и стационарные телефоны отменена по решению Правительства России. Данным способом чаще всего пользовались телефонные мошенники, передают на сайте кабмина.

«Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку они позволяли подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьёзно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», — пояснили в кабмине.

В постановлении поясняется, что возможность оказания услуг путём передачи интернет-данных с наложением голосовой информации исключена из лицензии.