В России запретили IP-телефонию
Кабмин запретил звонки гражданам с IP-телефонии для борьбы с мошенниками
Возможность совершения звонков через Интернет на мобильные и стационарные телефоны отменена по решению Правительства России. Данным способом чаще всего пользовались телефонные мошенники, передают на сайте кабмина.
«Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку они позволяли подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьёзно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», — пояснили в кабмине.
В постановлении поясняется, что возможность оказания услуг путём передачи интернет-данных с наложением голосовой информации исключена из лицензии.
Недавно прокуратура Москвы предупредила горожан об участившихся случаях преступлений, когда телефонные мошенники, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов, убеждают человек совершить теракт. В ведомстве добавили, что никогда не привлекают к содействию подобным образом.
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