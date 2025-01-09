МВД России назвало две главные схемы доступа мошенников к Госуслугам
МВД: Мошенники используют две схемы для взлома аккаунтов россиян на Госуслугах
МВД России узнало две криминальные схемы, которые мошенники используют для доступа к Госуслугам россиян. О способах злоумышленников рассказало ведомство агентству ТАСС.
Первый метод заключается в том, что аферисты звонят жертве, выдавая себя за представителя мобильного оператора. Под предлогом продления контракта на обслуживание абонентского номера они просят предоставить код из СМС, который на самом деле является кодом для восстановления доступа к личному кабинету на портале Госуслуг.
Ещё одна схема связана с перевыпуском привязанного к аккаунту абонентского номера, которым законный владелец больше не пользуется. Преступники получают этот номер и восстанавливают пароль к учётной записи на Госуслугах, вводя одноразовый код из СМС.
В МВД предупредили, что мошенники могут оформить кредиты, получив доступ к аккаунту на Госуслугах. Это даёт им возможность использовать цифровую подпись жертвы и получить доступ к кредитной истории в БКИ.
Ранее Life.ru рассказал об ещё одной схеме аферистов с помощью дипфейк-звонков. На данный момент это один из самых опасных методов мошенничества. Обычно злоумешленники звонят своей жертве, представляясь «близким родственником» или «начальником». Кроме того, мошенники часто прибегают к видеозвонкам с использованием дипфейков в реальном времени.
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