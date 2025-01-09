МВД России назвало две главные схемы доступа мошенников к Госуслугам

МВД России узнало две криминальные схемы, которые мошенники используют для доступа к Госуслугам россиян. О способах злоумышленников рассказало ведомство агентству ТАСС.

Первый метод заключается в том, что аферисты звонят жертве, выдавая себя за представителя мобильного оператора. Под предлогом продления контракта на обслуживание абонентского номера они просят предоставить код из СМС, который на самом деле является кодом для восстановления доступа к личному кабинету на портале Госуслуг.

Ещё одна схема связана с перевыпуском привязанного к аккаунту абонентского номера, которым законный владелец больше не пользуется. Преступники получают этот номер и восстанавливают пароль к учётной записи на Госуслугах, вводя одноразовый код из СМС.

В МВД предупредили, что мошенники могут оформить кредиты, получив доступ к аккаунту на Госуслугах. Это даёт им возможность использовать цифровую подпись жертвы и получить доступ к кредитной истории в БКИ.