Пенсионеры в зоне риска: Россиян предупредили о схеме мошенничества с настройкой ТВ

Пожилые граждане России всё чаще становятся жертвами мошенников, использующих для обмана настройку телевизионных приставок. Об этом предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Преступники умело пользуются доверчивостью и недостаточной технической осведомлённостью старшего поколения», — уточнил парламентарий в беседе с RT.

Гаврилов дополнил, что новая схема мошенничества заключается в том, что под видом якобы специалистов по ремонту или настройке оборудования, аферистам удаётся взять с пенсионеров значительно больше денег, чем было изначально оговорено. По словам депутата, злоумышленники также могут использовать сложные схемы, включая заранее подготовленные документы и акты выполненных работ, что создаёт у жертвы иллюзию законности происходящего.

Парламентарий добавил, что с такими аферистами бороться трудно. По его словам, злоумышленники формально действуют в рамках закона. Они могут быть зарегистрированы как самозанятые, предоставлять акты выполненных работ и даже оплачивать налоги. Гаврилов отметил, что из-за этого тяжело квалифицировать случаи обмана как мошеннические схемы.