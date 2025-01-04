Россиян предупредили о новой стратегии мошенников с вызовом в «коллегию присяжных»

Мошенники начали применять новую схему обмана россиян, «вызывая» их через мессенджеры или электронную почту для участия в «коллегии присяжных». Для отказа они предлагают перейти по нескольким ссылкам и объяснить причины неявки. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

По словам эксперта, аферисты пишут гражданам, представляясь сотрудниками силовых структур, чтобы направлять якобы вызовы в правоохранительные или налоговые органы из-за подозрения в соучастии в некотором преступлении. К таким сообщениям они крепят ссылки, перейдя по которым жертва даст мошенникам доступ к паролям от различных приложений, включая банковские.

«Кроме того, могут приходить сообщения о том, что гражданин выбран для участия в коллегии присяжных заседателей. При этом за неявку обещают наступление административной и уголовной ответственности», — предостерегает специалист.

Чтобы отказаться от этой обязанности, злоумышленники предлагают нажать на ссылку в вызове для указания причин невозможности участия в коллегии присяжных. Метод борьбы с такими преступниками прост — не вступать в диалог

«В случае, если вы не уверены, от кого именно поступил звонок, положите трубку и перезвоните в государственный орган по телефону, указанному на официальном сайте», — посоветовал юрист.