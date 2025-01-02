В МВД рассказали о новой мошеннической схеме с фальшивыми приложениями

Мошенники начали использовать новые схемы взлома мобильных телефонов, предлагая установить приложения для оплаты ЖКХ или записи на приём к врачу. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, передаёт ТАСС.

Как отметили в ведомстве, в 2024 году участились случаи взломов аккаунтов граждан в соцсетях с последующей рассылкой фишинговых ссылок. Преступники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками управляющих компаний или медицинских учреждений, и предлагают установить «новое удобное приложение». Однако эти программы нацелены на получение удалённого доступа к устройствам и кражу денежных средств.

В МВД порекомендовали гражданам не скачивать ссылки из сомнительных источников, проверять адреса сайтов перед вводом личных данных и устанавливать приложения только из проверенных источников.