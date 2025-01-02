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2 января, 03:55

В МВД рассказали о новой мошеннической схеме с фальшивыми приложениями

МВД: Мошенники используют фальшивые приложения для взлома телефонов

Мошенники начали использовать новые схемы взлома мобильных телефонов, предлагая установить приложения для оплаты ЖКХ или записи на приём к врачу. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, передаёт ТАСС.

Как отметили в ведомстве, в 2024 году участились случаи взломов аккаунтов граждан в соцсетях с последующей рассылкой фишинговых ссылок. Преступники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками управляющих компаний или медицинских учреждений, и предлагают установить «новое удобное приложение». Однако эти программы нацелены на получение удалённого доступа к устройствам и кражу денежных средств.

В МВД порекомендовали гражданам не скачивать ссылки из сомнительных источников, проверять адреса сайтов перед вводом личных данных и устанавливать приложения только из проверенных источников.

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А недавно в МВД назвали рекордную сумму, которую мошенникам удалось «выманить» в 2024 году. По словам правоохранителей, один из граждан перевёл преступникам около 180 миллионов рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Анатолий Цейко
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