В полиции назвали рекордную сумму, переведённую аферистам одним человеком в 2024 году

В 2024 году житель РФ перевёл аферистам около 180 миллионов рублей. Это одна из самых больших сумм, которую мошенникам удалось получить с одного человека, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Правоохранители уточнили, что указанное преступление было совершено в отношении физлица с использованием информационно-коммуникационных технологий. Перевод был осуществлён на счета преступников без привлечения курьеров.

По данным ведомства, в этом году мошенники изменили подход и стали тщательней координировать своих жертв с целью заполучить их движимое и недвижимое имущество. До этого упор чаще делался на количестве звонков и хищении лишь фактически имеющихся денег.