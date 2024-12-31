В полиции назвали рекордную сумму, переведённую аферистам одним человеком в 2024 году
МВД: В 2024 году мошенники похитили у одного физлица 180 миллионов рублей
В 2024 году житель РФ перевёл аферистам около 180 миллионов рублей. Это одна из самых больших сумм, которую мошенникам удалось получить с одного человека, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Правоохранители уточнили, что указанное преступление было совершено в отношении физлица с использованием информационно-коммуникационных технологий. Перевод был осуществлён на счета преступников без привлечения курьеров.
По данным ведомства, в этом году мошенники изменили подход и стали тщательней координировать своих жертв с целью заполучить их движимое и недвижимое имущество. До этого упор чаще делался на количестве звонков и хищении лишь фактически имеющихся денег.
Ранее россиянам подсказали, как оставить мошенников с носом в новогодние праздники. Например, на телефон можно установить антивирус, который будет распознавать спам и автоматически его блокировать. Также помочь в решении этого способен функционал сотовых операторов.
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