Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 декабря, 04:40

В полиции назвали рекордную сумму, переведённую аферистам одним человеком в 2024 году

МВД: В 2024 году мошенники похитили у одного физлица 180 миллионов рублей

В 2024 году житель РФ перевёл аферистам около 180 миллионов рублей. Это одна из самых больших сумм, которую мошенникам удалось получить с одного человека, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Правоохранители уточнили, что указанное преступление было совершено в отношении физлица с использованием информационно-коммуникационных технологий. Перевод был осуществлён на счета преступников без привлечения курьеров.

По данным ведомства, в этом году мошенники изменили подход и стали тщательней координировать своих жертв с целью заполучить их движимое и недвижимое имущество. До этого упор чаще делался на количестве звонков и хищении лишь фактически имеющихся денег.

IHA: В Турции задержали мошенников, обманувших туристов на $60 миллионов
IHA: В Турции задержали мошенников, обманувших туристов на $60 миллионов

Ранее россиянам подсказали, как оставить мошенников с носом в новогодние праздники. Например, на телефон можно установить антивирус, который будет распознавать спам и автоматически его блокировать. Также помочь в решении этого способен функционал сотовых операторов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Артём Гапоненко
  • Новости
  • МВД РФ
  • Мошенничество
  • Общество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar