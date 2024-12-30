IHA: В Турции задержали мошенников, обманувших туристов на $60 миллионов
В Турции была задержана группа мошенников, которая обманом заработала более 2,1 миллиарда турецких лир (примерно $60 миллионов) на туристах. По информации агентства IHA, в результате операции арестованы 12 человек.
«Задержаны 20 подозреваемых, из них арестованы 12. У подозреваемых конфискованы шесть автомобилей и мотоцикл», — говорится в сообщении агентства.
Подготовка операции по задержанию подозреваемых велась на протяжении пяти месяцев и охватывала девять провинций Турции, включая Стамбул. Известно, что подозреваемые публиковали поддельные объявления о бунгало-отелях, обманывая клиентов и получая деньги за несуществующие бронирования.
В целом на банковских счетах подозреваемых находилось более двух миллиардов турецких лир.
Ранее в Москве были задержаны 17 человек. Все они подозреваются в организации нелегальных азартных игр на сумму более десяти миллиардов рублей. Нарушителей привлекут по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. 16 человек уже отправили под подписку о невыезде, а ещё один задержанный пребывает под стражей.
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