Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 декабря, 06:36

Россиян предупредили об активности мошенников перед Новым годом

В МВД предупредили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом

Перед новогодними праздниками телефонные мошенники значительно активизировались. Как сообщили в МВД, их целью является стремление подорвать кредитно-финансовую систему и дестабилизировать ситуацию в России. Заявление ведомства приводит ТАСС.

Злоумышленники изначально стараются убедить своих жертв обратиться в банк для получения кредита и передать им полученные средства. Затем, когда потерпевший пытается вернуть свои деньги, мошенники манипулируют им так, что он сам оказывается вовлечённым в преступную деятельность, считая, что участвует в специальной операции по возврату средств и разоблачению преступников. В результате, как отметили в МВД, жертва превращается из пострадавшего в обвиняемого в тяжком преступлении против общественной безопасности.

Праздник не приходит: ВТБ раскрыл четыре новогодние схемы мошенников
Праздник не приходит: ВТБ раскрыл четыре новогодние схемы мошенников

Ранее Life.ru сообщал, что мошенники начали активно действовать в мессенджере Telegram, предлагая пользователям купить или восстановить водительские права и военный билет. Их основная цель — убедить доверчивых граждан внести предоплату. При этом злоумышленники применяют удобную схему, предлагая оплату в криптовалюте, что позволяет им скрыть свои махинации.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar