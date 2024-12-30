Россиян предупредили об активности мошенников перед Новым годом

Злоумышленники изначально стараются убедить своих жертв обратиться в банк для получения кредита и передать им полученные средства. Затем, когда потерпевший пытается вернуть свои деньги, мошенники манипулируют им так, что он сам оказывается вовлечённым в преступную деятельность, считая, что участвует в специальной операции по возврату средств и разоблачению преступников. В результате, как отметили в МВД, жертва превращается из пострадавшего в обвиняемого в тяжком преступлении против общественной безопасности.