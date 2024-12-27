В Москве задержали 17 организаторов незаконных азартных игр с доходом 10 млрд

В Москве полицейские задержали 17 человек, которых подозревают в организации нелегальных азартных игр на сумму более 10 млрд рублей. Об этом рассказала в своём телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве задержали организаторов незаконных азартных игр. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Криминальный доход организаторов нелегальных азартных игр за несколько лет превысил 10 млрд рублей. Мои коллеги из главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве выявили эту противоправную деятельность и задержали подозреваемых», — написала она.

Волк отметила, что все задержанные привлечены по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. Один из нарушителей пребывает под стражей, остальных отправили под подписку о невыезде.