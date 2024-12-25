Каждый 8-й россиянин переводил деньги онлайн-казино, наркошопам и другому теневому бизнесу в 2024-м
ЦБ: Около 10 миллионов клиентов банков РФ переводили деньги на дропперские карты
В 2024 году около 10 миллионов клиентов российских банков осуществляли переводы на дропперские карты. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.
«Около 13% трудоспособных граждан России совершают платежи в адрес онлайн-казино, криптообменников, пиратских сайтов или наркошопов, подсчитали в ЦБ», — заявил эксперт.
Обычно такие переводы делают не преступники, а обычные граждане. Кто-то делает онлайн-ставки, кто-то покупает криптовалюту. Получатели средств ведут свой незаконный бизнес в России из-за рубежа.
По данным Росстата, из 146 миллионов россиян 76 миллионов являются экономически активными. Из этого можно сделать вывод, что почти каждый восьмой гражданин имел отношение к подобным действиям.
Ранее Life.ru рассказывал, что теперь мошенники начали создавать виртуальные клоны банковских карт с помощью шпионского программного обеспечения. Злоумышленники крадут данные карты клиента, а потом создают такой же «пластик» и начинают расплачиваться им в магазинах через терминалы с NFC.
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