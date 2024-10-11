В Москве накрыли подпольное казино
СК: В Москве задержали семь человек по делу об организации азартных игр
Подпольное казино в Москве. Обложка © Telegram / Столичный СК
В Следственном Комитете возбудили уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по столице.
Стол для проведения азартных игр в подпольном казино в Москве. Фото © Telegram / Столичный СК
«Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, несколько человек взяли в аренду помещение в Посланниковом переулке Москвы и организовали там игорное заведение с использованием соответствующего оборудования. В столичном СК уточнили, что в ходе проведения обыска в помещении нашли и изъяли игровые автоматы, телефоны и планшеты, которые использовались для приглашения игроков для участия в нелегальных азартных играх.
Полицейские задержали семь фигурантов, им предъявили обвинение. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и ищут остальных соучастников.
А ранее Life.ru писал, что в колонии в Саратовской области накрыли подпольное казино. Осуждённый вёл записи размера выигрышей участников игр. Возбуждено уголовное дело.