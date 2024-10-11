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11 октября, 11:25

В Москве накрыли подпольное казино

СК: В Москве задержали семь человек по делу об организации азартных игр

Подпольное казино в Москве. Обложка © Telegram / Столичный СК

Подпольное казино в Москве. Обложка © Telegram / Столичный СК

В Следственном Комитете возбудили уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по столице.

Стол для проведения азартных игр в подпольном казино в Москве. Фото © Telegram / Столичный СК

Стол для проведения азартных игр в подпольном казино в Москве. Фото © Telegram / Столичный СК

«Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, несколько человек взяли в аренду помещение в Посланниковом переулке Москвы и организовали там игорное заведение с использованием соответствующего оборудования. В столичном СК уточнили, что в ходе проведения обыска в помещении нашли и изъяли игровые автоматы, телефоны и планшеты, которые использовались для приглашения игроков для участия в нелегальных азартных играх.

Полицейские задержали семь фигурантов, им предъявили обвинение. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и ищут остальных соучастников.

В Москве подросток украл у бабушки украшения на 10 млн и спустил деньги в казино
В Москве подросток украл у бабушки украшения на 10 млн и спустил деньги в казино

А ранее Life.ru писал, что в колонии в Саратовской области накрыли подпольное казино. Осуждённый вёл записи размера выигрышей участников игр. Возбуждено уголовное дело.

Дарья Нарыкова
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