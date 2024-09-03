В колонии под Саратовом накрыли подпольное казино
Осуждённый организовал азартные игры в колонии Саратовской области
Осуждённый исправительной колонии в Саратовской области организовал азартные игры среди осуждённых и вёл записи размера выигрышей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета.
«По предварительным данным, фигурант при помощи игральных карт и покерных фишек проводил азартные игры среди осуждённых исправительного учреждения, вёл записи результатов игр и размера выигрышей. От незаконной деятельности осужденный получил доход», — говорится в записи в телеграм-канале ведомства.
Преступную деятельность выявили сотрудники местных управлений ФСБ и ФСИН России. Проводятся следственные действия.
Это уже второй подобный случай за последние недели. Ранее подпольное казино с фишками, картами и блек-джеком накрыли в ИК-14 Ростовской области. Организатор вёл списки игравших, записывал выигрыши, а пару раз в месяц скидывал деньги на банковские счета.
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