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3 сентября, 00:25

В колонии под Саратовом накрыли подпольное казино

Осуждённый организовал азартные игры в колонии Саратовской области

Осуждённый исправительной колонии в Саратовской области организовал азартные игры среди осуждённых и вёл записи размера выигрышей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета.

«По предварительным данным, фигурант при помощи игральных карт и покерных фишек проводил азартные игры среди осуждённых исправительного учреждения, вёл записи результатов игр и размера выигрышей. От незаконной деятельности осужденный получил доход», — говорится в записи в телеграм-канале ведомства.

Преступную деятельность выявили сотрудники местных управлений ФСБ и ФСИН России. Проводятся следственные действия.

Бывшая крупье рассказала, что она терпела от проигравших большие деньги клиентов казино
Бывшая крупье рассказала, что она терпела от проигравших большие деньги клиентов казино

Это уже второй подобный случай за последние недели. Ранее подпольное казино с фишками, картами и блек-джеком накрыли в ИК-14 Ростовской области. Организатор вёл списки игравших, записывал выигрыши, а пару раз в месяц скидывал деньги на банковские счета.

Обложка ©

Unsplash / Kaysha

Артур Лапсаков
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