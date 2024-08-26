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26 августа, 10:58

Подпольное казино с фишками, картами и блек-джеком накрыли в ростовской ИК-14

«Игорная зона» была в ИК-14. Обложка © Пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

«Игорная зона» была в ИК-14. Обложка © Пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Подпольное казино с фишками, картами и блек-джеком накрыли в ИК-14 Ростовской области. Организатор нелегального казино в колонии — один из осуждённых. Он вёл списки игравших, записывал выигрыши, а пару раз в месяц скидывал деньги на банковские счета.

В ходе оперативных мероприятий были изъяты игральные фишки, мобильный телефон, сим-карты, игральные карты и прочие предметы для проведения азартных игр. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр", сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

"Цапок" Цеповяз и экс-министр Майер сидели в ростовском СИЗО-1 с икрой, плазмой и регулярной баней
"Цапок" Цеповяз и экс-министр Майер сидели в ростовском СИЗО-1 с икрой, плазмой и регулярной баней

Недавно Life.ru рассказывал, как заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Сообщалось о нескольких погибших и раненых. О требованиях бунтовщиков мы писали здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков. Спецназу удалось ликвидировать всех четырёх террористов, заложники были освобождены.

Николь Вербер
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