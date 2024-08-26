Подпольное казино с фишками, картами и блек-джеком накрыли в ростовской ИК-14
«Игорная зона» была в ИК-14. Обложка © Пресс-служба УФСБ России по Ростовской области
Подпольное казино с фишками, картами и блек-джеком накрыли в ИК-14 Ростовской области. Организатор нелегального казино в колонии — один из осуждённых. Он вёл списки игравших, записывал выигрыши, а пару раз в месяц скидывал деньги на банковские счета.
В ходе оперативных мероприятий были изъяты игральные фишки, мобильный телефон, сим-карты, игральные карты и прочие предметы для проведения азартных игр. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр", сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Недавно Life.ru рассказывал, как заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Сообщалось о нескольких погибших и раненых. О требованиях бунтовщиков мы писали здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков. Спецназу удалось ликвидировать всех четырёх террористов, заложники были освобождены.