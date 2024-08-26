Подпольное казино с фишками, картами и блек-джеком накрыли в ростовской ИК-14

Подпольное казино с фишками, картами и блек-джеком накрыли в ИК-14 Ростовской области. Организатор нелегального казино в колонии — один из осуждённых. Он вёл списки игравших, записывал выигрыши, а пару раз в месяц скидывал деньги на банковские счета.