"Цапок" Цеповяз и экс-министр Майер сидели в ростовском СИЗО-1 с икрой, плазмой и регулярной баней
Член банды Цапков Цеповяз сидел в ростовском СИЗО-1 с "плазмой" и красной икрой
Вячеслав Цеповяз и Андрей Майер. Обложка © ITAR-TASS / Матыцин Валерий, donland.ru
Член банды "Цапков" Вячеслав Цеповяз, в 2013 году осуждённый на десять лет лишения свободы, под конец срока устроил себе более чем двухгодовой "отпуск" в скандальном ростовском СИЗО-1. По данным SHOT, в изоляторе известный арестант находился временно, пока рассматривалась апелляция по его приговору. С ним же, несмотря на правила, сидел сосед —бывший донской министр ЖКХ Андрей Майер, обвиняемый в превышении должностных полномочий.
Причём, несмотря на решётки и "вертухаев" вокруг, жили вор и чиновник не бедно: прямо в камере стоял плазменный телевизор, а на обед они ели красную икру. Кроме того, согласно правилам, арестанты должны ходить в баню не чаще раза в неделю и всего 15 минут, однако они мылись чуть ли не каждый день. К слову, ещё в конце "десятых" условия содержания одного из "цапков" вызывали вопросы общественности и даже правоохранительных органов — тогда предметом возмущения стали крабы в рационе преступника и, например, личный душ.
Недавно Life.ru писал о другом, не менее известном "цапке" — Вове Беспределе (Алексееве), в 2013 году приговорённому к пожизненному лишению свободы. Напомним, личный телохранитель главаря Кущёвской ОПГ Сергея Цапка, совершивший 18 убийств, просился отправить его в зону проведения СВО, но получил отказ. Более того, его этапировали в печально известный "Чёрный дельфин". К слову, и Алексеев выделялся нескромным тюремным бытом: за решёткой он успел поставить виниры за 800 тысяч. Правда, всё в том же ростовском СИЗО-1 всё опровергают.