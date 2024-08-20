"Цапок" Цеповяз и экс-министр Майер сидели в ростовском СИЗО-1 с икрой, плазмой и регулярной баней

Член банды "Цапков" Вячеслав Цеповяз, в 2013 году осуждённый на десять лет лишения свободы, под конец срока устроил себе более чем двухгодовой "отпуск" в скандальном ростовском СИЗО-1. По данным SHOT, в изоляторе известный арестант находился временно, пока рассматривалась апелляция по его приговору. С ним же, несмотря на правила, сидел сосед —бывший донской министр ЖКХ Андрей Майер, обвиняемый в превышении должностных полномочий.

Причём, несмотря на решётки и "вертухаев" вокруг, жили вор и чиновник не бедно: прямо в камере стоял плазменный телевизор, а на обед они ели красную икру. Кроме того, согласно правилам, арестанты должны ходить в баню не чаще раза в неделю и всего 15 минут, однако они мылись чуть ли не каждый день. К слову, ещё в конце "десятых" условия содержания одного из "цапков" вызывали вопросы общественности и даже правоохранительных органов — тогда предметом возмущения стали крабы в рационе преступника и, например, личный душ.