Вова Беспредел из банды Цапков этапирован в "Чёрный дельфин" вместо Украины
Телохранителя Цапка этапировали в колонию "Чёрный дельфин"
Пожизненно осуждённый член банды Цапков Владимир Алексеев (Вова Беспредел) этапирован в колонию "Черный дельфин" в Соль-Илецке Оренбургской области. При этом, по данным SHOT, ранее Беспредел просил отправить его на СВО, но ему в просьбе отказали.
По данным телеграм-канала, Алексеев ранее написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО. Таким образом самый жестокий участник кровавой Кущёвской ОПГ, осуждённый за 18 убийств, попытался избавиться от пожизненного. Однако вместо этого из ростовского СИЗО-1 его этапировали в "Чёрный дельфин".
"Вероятнее всего, спустя некоторого время Алексеев вновь вскоре будет этапирован в один из южных СИЗО для потенциальных следственных действий, сознавшись в новых эпизодах своей преступной деятельности — как он делал ранее. Таким образом пожизненное становится "разнообразнее" для заключённых", — сказал источник SHOT.
Напомним, Вова Беспредел (Владимир Алексеев) в 2013 году был приговорён к пожизненному заключению за 18 убийств. Он был личным телохранителем главаря Кущёвской ОПГ Сергея Цапка. Ранее Life.ru сообщал, что, готовясь к отправке в колонию, в СИЗО-1 Ростова Вова Беспредел поставил себе виниры за 800 тысяч рублей. В этот изолятор Алексеев доставляется всякий раз, когда его этапируют с зоны в связи с участием в судебных процессах или из-за апелляций. При этом в ростовском ФСИН опровергли данные об установке виниров члену банды Цапков.