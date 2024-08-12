Вова Беспредел из банды Цапков этапирован в "Чёрный дельфин" вместо Украины

Пожизненно осуждённый член банды Цапков Владимир Алексеев (Вова Беспредел) этапирован в колонию "Черный дельфин" в Соль-Илецке Оренбургской области. При этом, по данным SHOT, ранее Беспредел просил отправить его на СВО, но ему в просьбе отказали.

По данным телеграм-канала, Алексеев ранее написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО. Таким образом самый жестокий участник кровавой Кущёвской ОПГ, осуждённый за 18 убийств, попытался избавиться от пожизненного. Однако вместо этого из ростовского СИЗО-1 его этапировали в "Чёрный дельфин".

"Вероятнее всего, спустя некоторого время Алексеев вновь вскоре будет этапирован в один из южных СИЗО для потенциальных следственных действий, сознавшись в новых эпизодах своей преступной деятельности — как он делал ранее. Таким образом пожизненное становится "разнообразнее" для заключённых", — сказал источник SHOT.