Находящийся на пожизненном телохранитель Цапка обзавёлся в СИЗО винирами за 800 тысяч

Приговорённый к пожизненному заключению член банды Цапков Вова Беспредел поставил себе в ростовском СИЗО-1 виниры за 800 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на источник пишет SHOT.

В ростовский спецприёмник Владимира Алексеева (настоящее имя Беспредела) доставляли всякий раз, когда этапировали с зон в связи с участием в судебных процессах или из-за апелляций, которыми осуждённый пытался изменить своё наказание. В период с 2021-го по 2022 год к нему из Краснодара несколько раз приезжал стоматолог-ортопед, который установил заключённому высококачественные виниры. Деньги за работу он получил от представителей зэка.