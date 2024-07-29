Находящийся на пожизненном телохранитель Цапка обзавёлся в СИЗО винирами за 800 тысяч
SHOT: Член банды Цапков Вова Беспедел поставил в СИЗО виниры за 800 тыс. рублей
Владимир Алексеев в Краснодарском краевом суде, 2013 год. Обложка © ТАСС / Андрей Миронов
Приговорённый к пожизненному заключению член банды Цапков Вова Беспредел поставил себе в ростовском СИЗО-1 виниры за 800 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на источник пишет SHOT.
В ростовский спецприёмник Владимира Алексеева (настоящее имя Беспредела) доставляли всякий раз, когда этапировали с зон в связи с участием в судебных процессах или из-за апелляций, которыми осуждённый пытался изменить своё наказание. В период с 2021-го по 2022 год к нему из Краснодара несколько раз приезжал стоматолог-ортопед, который установил заключённому высококачественные виниры. Деньги за работу он получил от представителей зэка.
Напомним, Вова Беспредел в 2013 году был приговорён к пожизненному заключению за 18 убийств, в которых его вина была признана. Он был личным телохранителем главаря Кущёвской ОПГ Сергея Цапка. Прямо сейчас решается вопрос об этапировании Алексеева в колонию для пожизненников "Чёрный дельфин".
Дорогих виниров недавно лишился бывший генеральный директор сети спортзалов World Class Дмитрий Бабанов. Это случилось в московской шаурмичной, когда бизнесмену не понравилось долгое ожидание блюда. По словам Бабанова, возле кафе его колотили сразу десять человек, которые рассекли ему губу и сломали виниры за 65 тысяч долларов. Один из сотрудников кафе уже задержан и арестован.