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29 июля, 05:11

Находящийся на пожизненном телохранитель Цапка обзавёлся в СИЗО винирами за 800 тысяч

SHOT: Член банды Цапков Вова Беспедел поставил в СИЗО виниры за 800 тыс. рублей

Владимир Алексеев в Краснодарском краевом суде, 2013 год. Обложка © ТАСС / Андрей Миронов

Владимир Алексеев в Краснодарском краевом суде, 2013 год. Обложка © ТАСС / Андрей Миронов

Приговорённый к пожизненному заключению член банды Цапков Вова Беспредел поставил себе в ростовском СИЗО-1 виниры за 800 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на источник пишет SHOT.

В ростовский спецприёмник Владимира Алексеева (настоящее имя Беспредела) доставляли всякий раз, когда этапировали с зон в связи с участием в судебных процессах или из-за апелляций, которыми осуждённый пытался изменить своё наказание. В период с 2021-го по 2022 год к нему из Краснодара несколько раз приезжал стоматолог-ортопед, который установил заключённому высококачественные виниры. Деньги за работу он получил от представителей зэка.

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Напомним, Вова Беспредел в 2013 году был приговорён к пожизненному заключению за 18 убийств, в которых его вина была признана. Он был личным телохранителем главаря Кущёвской ОПГ Сергея Цапка. Прямо сейчас решается вопрос об этапировании Алексеева в колонию для пожизненников "Чёрный дельфин".

Дорогих виниров недавно лишился бывший генеральный директор сети спортзалов World Class Дмитрий Бабанов. Это случилось в московской шаурмичной, когда бизнесмену не понравилось долгое ожидание блюда. По словам Бабанова, возле кафе его колотили сразу десять человек, которые рассекли ему губу и сломали виниры за 65 тысяч долларов. Один из сотрудников кафе уже задержан и арестован.

Артур Лапсаков
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