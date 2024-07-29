Хинштейн подключил ГП к проверке сведений Life.ru о привилегиях телохранителя Цапка в СИЗО Хинштейн обратился в ГП из-за члена банды Цапков, поставившего виниры в СИЗО 29 июля, 17:25 Владимир Алексеев в суде. Обложка © ТАСС / Андрей Миронов

Депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился тому, что отбывающий срок за 18 убийств и почти 200 изнасилований Владимир Алексеев (Вова Беспредел) умудрился поставить себе виниры стоимостью почти в миллион рублей прямо в СИЗО в Ростове-на-Дону. По словам политика, это очередное ЧП в печально известном изоляторе, где ранее преступники захватили в заложники сотрудников.

"Преступники в исправительных учреждениях должны отбывать наказание (!) за содеянное. В моей парадигме укомплектование своего рта дорогостоящими стоматологическими элементами в понятие "наказание" не входит. Что должны чувствовать при прочтении этой новости жертвы и их родственники?" — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Он направил запросы в Генпрокуратуру и ФСИН для проверки этой информации и наказания виновных, которые, очевидно, не "за красивые глаза превращают тюрьмы в курорты по системе "всё включено".

Как сообщалось, Вова Беспредел (Владимир Алексеев) в 2013 году был приговорён к пожизненному заключению за 18 убийств. Он был личным телохранителем главаря Кущёвской ОПГ Сергея Цапка. Сейчас решается вопрос об этапировании Алексеева в колонию для пожизненников "Чёрный дельфин". Как узнал Life.ru, в ростовском СИЗО-1 заключённый поставил себе виниры за 800 тысяч рублей. В этот изолятор Алексеев доставляется всякий раз, когда его этапируют с зоны в связи с участием в судебных процессах или из-за апелляций.

Авторы Татьяна Миссуми