Суд вынес суровый приговор захватчику заложников в ростовском СИЗО

Южный окружной военный суд вынес приговор в виде 20 лет лишения свободы в отношении Малика Гандалоева, который устроил захват заложников в ростовском СИЗО. Основанием послужило ранее возбуждённое в его отношении дело о членстве в запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ*, а также в изготовлении и хранении взрывчатки.