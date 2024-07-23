Суд вынес суровый приговор захватчику заложников в ростовском СИЗО
Участника захвата заложников в ростовском СИЗО Гандалоева приговорили к 20 годам
Обвиняемый по делу о теракте в СИЗО-1 Ростова — Малик Гандалоев. Фото © Telegram / Mash
Южный окружной военный суд вынес приговор в виде 20 лет лишения свободы в отношении Малика Гандалоева, который устроил захват заложников в ростовском СИЗО. Основанием послужило ранее возбуждённое в его отношении дело о членстве в запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ*, а также в изготовлении и хранении взрывчатки.
"Суд постановил признать Гандалоева виновным в совершении преступлений и назначить ему 20 лет колонии", — огласил судьи.
Напомним, 16 июня семь заключённых захватили сотрудников ростовского СИЗО-1 в заложники. Переговоры не увенчались успехом, и спецназ решил начать штурм. Выжить удалось только двум террористам — Даниилу Камневу, тяжело раненному силовиками, и Малику Гандалоеву, которого схватили в самом начале бунта. Камнева после ранения уже выписали из больницы, а затем снова арестовали. Прокурор просит дать боевику 28 лет тюрьмы. ФСИН России провёл проверку в ростовском главке, по результатам которой были уволены несколько сотрудников.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.