Уволившийся первый замглавы ростовского ФСИН отвечал за режимный отдел СИЗО-1
Василий Гордеев. Обложка © 61.fsin.gov.ru
Подавший в отставку после захвата заложников в СИЗО-1 первый заместитель начальника ростовского главка ФСИН Василий Гордеев был ответственным за режимный отдел в этом учреждении. Об этом пишет SHOT.
Именно его подчинённые продавали арестантам оружие, алкоголь, телефоны и телевизоры. Кроме того, уволился и глава ГУ ФСИН по области Дмитрий Безруких.
Напомним, 16 июня семеро арестантов захватили сотрудников ростовского СИЗО-1. Переговоры не дали результатов, и было принято решение начать штурм. Выжили только двое террористов — Даниил Камнев, тяжело раненный силовиками, и Малик Гандалоев, которого задержали в самом начале бунта. Камнев уже дал показания против сотрудников изолятора, его уже выписали из больницы и снова арестовали. Прокурор просит дать боевику 28 лет лишения свободы. ФСИН России провёл проверку в ростовском главке, по результатам которой был уволен ряд сотрудников.