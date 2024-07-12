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12 июля, 06:23

Уволившийся первый замглавы ростовского ФСИН отвечал за режимный отдел СИЗО-1

Василий Гордеев. Обложка © 61.fsin.gov.ru

Василий Гордеев. Обложка © 61.fsin.gov.ru

Подавший в отставку после захвата заложников в СИЗО-1 первый заместитель начальника ростовского главка ФСИН Василий Гордеев был ответственным за режимный отдел в этом учреждении. Об этом пишет SHOT.

Именно его подчинённые продавали арестантам оружие, алкоголь, телефоны и телевизоры. Кроме того, уволился и глава ГУ ФСИН по области Дмитрий Безруких.

Начальника оперативного отдела ростовского СИЗО-1 уволили из ФСИН
Начальника оперативного отдела ростовского СИЗО-1 уволили из ФСИН

Напомним, 16 июня семеро арестантов захватили сотрудников ростовского СИЗО-1. Переговоры не дали результатов, и было принято решение начать штурм. Выжили только двое террористов — Даниил Камнев, тяжело раненный силовиками, и Малик Гандалоев, которого задержали в самом начале бунта. Камнев уже дал показания против сотрудников изолятора, его уже выписали из больницы и снова арестовали. Прокурор просит дать боевику 28 лет лишения свободы. ФСИН России провёл проверку в ростовском главке, по результатам которой был уволен ряд сотрудников.

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Выживший террорист из ростовского СИЗО назвал имя сотрудника, который продавал ему ножи и заточки
Матвей Константинов
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