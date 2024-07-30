В ростовском ФСИН опровергли данные об установке виниров члену банды Цапков
Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области опровергло информацию об установке виниров за 800 тысяч рублей пожизненно осуждённому члену банды Цапков Вове Беспределу.
"Опубликованная в СМИ и социальных сетях информация <...> не соответствует действительности", — указали в пресс-службе ведомства.
По данным ФСИН, услуги по протезированию зубов медицинскими работниками ведомственной медсанчасти, а также государственными или частными организациями не оказывались, в стоматологические клиники его не вывозили.
Напомним, Вова Беспредел (Владимир Алексеев) в 2013 году был приговорён к пожизненному заключению за 18 убийств. Он был личным телохранителем главаря Кущёвской ОПГ Сергея Цапка. Сейчас решается вопрос об этапировании Алексеева в колонию для пожизненников "Чёрный дельфин". По данным Life.ru, в СИЗО-1 Ростова Вова Беспредел поставил себе виниры за 800 тысяч рублей. В этот изолятор Алексеев доставляется всякий раз, когда его этапируют с зоны в связи с участием в судебных процессах или из-за апелляций.
ТАСС / Андрей Миронов