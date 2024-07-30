В ростовском ФСИН опровергли данные об установке виниров члену банды Цапков

По данным ФСИН, услуги по протезированию зубов медицинскими работниками ведомственной медсанчасти, а также государственными или частными организациями не оказывались, в стоматологические клиники его не вывозили.

Напомним, Вова Беспредел (Владимир Алексеев) в 2013 году был приговорён к пожизненному заключению за 18 убийств. Он был личным телохранителем главаря Кущёвской ОПГ Сергея Цапка. Сейчас решается вопрос об этапировании Алексеева в колонию для пожизненников "Чёрный дельфин". По данным Life.ru, в СИЗО-1 Ростова Вова Беспредел поставил себе виниры за 800 тысяч рублей. В этот изолятор Алексеев доставляется всякий раз, когда его этапируют с зоны в связи с участием в судебных процессах или из-за апелляций.