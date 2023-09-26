Арбитражный суд признал банкротом члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза

Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз признан банкротом по заявлению предпринимателя Николая Захарова, процессуальным преемником которого является ООО "Агропромышленная корпорация АСТ компани М". Об этом говорится в опубликованной резолютивной части решения Арбитражного суда Краснодарского края.

"Включить требование ООО "Агропромышленная корпорация АСТ компани М" в третью очередь реестра требований кредиторов должника — гражданина Цеповяза Вячеслава Андреевича — в размере 2 млрд 198 млн 70 тыс. 691,23 руб., в том числе 1 млрд 178 млн 795 тыс. руб. — основной долг, 1 млрд 19 млн 275 тыс. 691,23 руб. — проценты за пользование чужими денежными средствами", — сказано в документе.

Имущество Цеповяза должны распродать в течение полугода. Назначен финансовый управляющий, который 5 февраля 2024 года отчитается перед судом о результатах.

Напомним, Николая Захарова (Гордика) признали потерпевшим по статье "Мошенничество" в 2011 году. Предприниматель под давлением передал бизнесмену Фёдору Стрельцову три предприятия и земельные активы площадью пять тысяч гектаров, которыми в дальнейшем распоряжались члены банды Цапков. Кущевский районный суд в 2021 году удовлетворил иск Захарова (Гордика) о взыскании в его пользу с членов банды Цапков Вячеслава Цеповяза и Владимира Алексеева более двух миллиардов рублей.