Арбитражный суд признал банкротом члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза
Вячеслав Цеповяз (в центре в тёмной кофте) на оглашении приговора банде Цапков. Обложка © ITAR-TASS / Валерий Матыцин
Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз признан банкротом по заявлению предпринимателя Николая Захарова, процессуальным преемником которого является ООО "Агропромышленная корпорация АСТ компани М". Об этом говорится в опубликованной резолютивной части решения Арбитражного суда Краснодарского края.
"Включить требование ООО "Агропромышленная корпорация АСТ компани М" в третью очередь реестра требований кредиторов должника — гражданина Цеповяза Вячеслава Андреевича — в размере 2 млрд 198 млн 70 тыс. 691,23 руб., в том числе 1 млрд 178 млн 795 тыс. руб. — основной долг, 1 млрд 19 млн 275 тыс. 691,23 руб. — проценты за пользование чужими денежными средствами", — сказано в документе.
Имущество Цеповяза должны распродать в течение полугода. Назначен финансовый управляющий, который 5 февраля 2024 года отчитается перед судом о результатах.
Напомним, Николая Захарова (Гордика) признали потерпевшим по статье "Мошенничество" в 2011 году. Предприниматель под давлением передал бизнесмену Фёдору Стрельцову три предприятия и земельные активы площадью пять тысяч гектаров, которыми в дальнейшем распоряжались члены банды Цапков. Кущевский районный суд в 2021 году удовлетворил иск Захарова (Гордика) о взыскании в его пользу с членов банды Цапков Вячеслава Цеповяза и Владимира Алексеева более двух миллиардов рублей.
Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае с начала 90-х. Осенью 2010 года стало известно о массовом убийстве в станице Кущёвской. Четверо из 12 жертв были детьми. В ноябре 2013 года Сергея Цапка и его подельников — Владимира Алексеева и Игоря Черных — приговорили к пожизненному сроку. Главарь вскоре умер от инсульта. Другие участники бойни — Николай Цапок, Вячеслав Цеповяз, Андрей Быков и Вячеслав Рябцев — были осуждены на 20 лет колонии, ещё один член банды — Владимир Запорожец — получил 19 лет. В январе 2020 года Вова Беспредел признался в совершении новых преступлений в Кущёвской.