Россиянам подсказали, как оставить мошенников с носом в новогодние праздники

В преддверии новогодних праздников активизировались мошенники. Защитить себя и родных от нежелательных звонков можно несколькими способами. Например, на телефон следует установить антивирус, который будет распознавать спам и автоматически его блокировать. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев.

Также помочь в решении этого вопроса могут сотовые операторы. Через личный кабинет можно подключить услугу, которая будет блокировать подозрительные номера. Мошенники попросту не смогут дозвониться.

Подполковник в очередной раз напомнил россиянам об опасности говорить личные данные посторонним людям. Ни в коем случае нельзя называть СМС-код, который, как правило, просят на том конце провода. Также нельзя отправлять сканы документов и перечислять деньги незнакомцам. Чтобы полностью обезопасить себя, лучше вовсе не брать трубку от неизвестных номеров.