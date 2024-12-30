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30 декабря, 12:50

Россиянам подсказали, как оставить мошенников с носом в новогодние праздники

Эксперт Беляев: Для борьбы с мошенниками надо поставить блокировку спам-звонков

В преддверии новогодних праздников активизировались мошенники. Защитить себя и родных от нежелательных звонков можно несколькими способами. Например, на телефон следует установить антивирус, который будет распознавать спам и автоматически его блокировать. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев.

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Также помочь в решении этого вопроса могут сотовые операторы. Через личный кабинет можно подключить услугу, которая будет блокировать подозрительные номера. Мошенники попросту не смогут дозвониться.

Подполковник в очередной раз напомнил россиянам об опасности говорить личные данные посторонним людям. Ни в коем случае нельзя называть СМС-код, который, как правило, просят на том конце провода. Также нельзя отправлять сканы документов и перечислять деньги незнакомцам. Чтобы полностью обезопасить себя, лучше вовсе не брать трубку от неизвестных номеров.

По данным МВД, целью телефонных мошенников является стремление подорвать кредитно-финансовую систему и дестабилизировать ситуацию в России. Рекомендуется критически относиться ко всем неожиданным ссылкам, в том числе и от знакомых людей, так как их аккаунты могут быть взломаны. Следует проверять доменные имена сайтов через сервисы Whois и обращать внимание на дату регистрации домена. Нельзя никому сообщать данные своей карточки.

Обложка ©

freepik/yanalya

Алёна Зиновьева
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