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Звонок на 100 миллионов. Топ крупнейших обманов россиян телефонными мошенниками с Украины в 2024 году

Телефонное мошенничество в России достигло такого размаха, что на проблему отреагировал даже президент Владимир Путин во время прямой линии. По его данным, за 2024 год жулики смогли выманить у граждан России более 250 млрд рублей. «Лайф» собрал самые резонансные случаи

2 января, 21:15
Как телефонные мошенники с Украины обманывают россиян. Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa_dolina_official, © Freepik, © Freepik

Как телефонные мошенники с Украины обманывают россиян. Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa_dolina_official, © Freepik, © Freepik

Один из столичных банкиров подтвердил данные президента о сумме ущерба, нанесённого украинскими мошенниками российским гражданам. По его словам, против россиян работает порядка 350–400 кол-центров, расположенных по всей Украине, однако больше всего их в Днепропетровске. В совокупности мошенники совершают до 20 млн звонков в сутки, а их жертвами могут становиться до 200 россиян ежедневно.

200 миллионов Ларисы Долиной

Аферой 2024 года, пожалуй, можно назвать мошенническую схему, которую злоумышленники провернули с народной артисткой России Ларисой Долиной. 68-летняя легенда эстрады продала свою пятикомнатную квартиру площадью 236 квадратов, расположенную в элитном московском районе Хамовники. Сумма продажи — 112 млн рублей, реального ущерба — 200 миллионов.

Ещё весной певице позвонил «декан факультета музыкального эстрадного искусства Московского государственного института культуры» и убедил поговорить с «работниками спецслужб» — мол, там что-то неладное. Вторые напугали звезду тем, что её недвижимостью якобы активно интересуются мошенники, и предложили «фиктивно» продать жильё якобы в рамках следственного эксперимента. А после сделки заставили перевести сумму «на безопасный счёт».

На данный момент по делу всё ещё ведётся следствие, а сама артистка пытается оспорить продажу квартиры. Заседания суда ведутся в закрытом режиме, а стороны не комментируют процесс. Многие юристы полагают, что шансы Долиной вернуть квартиру невелики.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa_dolina_official

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa_dolina_official

150 миллионов скромной москвички

Столько отправила москвичка-пенсионерка мошенникам из Днепропетровска в период с 3-го по 10 декабря. Всего вышло около 150 млн рублей. Светлане позвонили «сотрудники ФСБ» и сообщили, что с её банковских счетов кто-то пытается перевести деньги для ВСУ. Чтобы сохранить сбережения и не попасть в тюрьму за помощь врагу, деньги нужно немедленно снять со счетов и передать «агентам под прикрытием». Что её банально «надули», женщина поняла спустя несколько операций по обналичиванию. Обратилась в полицию, но было поздно — мошенники уже успели перевести средства в криптовалюту и переправить на Украину.

Позже на связь вышел возможный участник схемы. Он рассказал, что это якобы он «развёл бабушку», ему 19 лет и последние три года он работает в одном из кол-центров Днепра. С каждой такой разводки он получает 7% от суммы, и за это время он успел заработать полмиллиона долларов, обзавестись двумя квартирами и купить три люксовых внедорожника — BMW M3, Mercedes-Benz C43 AMG и Toyota Land Cruiser. С последнего развода ему отстегнули около 120 тысяч долларов.

По данным СМИ, семья обманутой пенсионерки не похожа на бизнесменов или чиновников. В собственности есть квартира в Новых Черёмушках, скромные автомобили Suzuki SX4, Nissan X-Trail и Ford Ecosport. А кроме того — дача в селе Абрамцево. По словам семейства, похищенная сумма копилась едва ли не полжизни, перекладываясь на счетах по мере окончания сроков вкладов.

Как устроен мир телефонных жуликов с Украины
Как устроен мир телефонных жуликов с Украины

85 миллионов на нужды ВСУ

Начальник отдела экономической безопасности онкоцентра Блохина передал мошенникам почти 85 млн рублей. Жертву аферисты обрабатывали в течение месяца — всё это время мужчина снимал деньги со всех своих счетов, чтобы «помешать» снять средства украинским хакерам и не попасть под суд за финансирование террористов. Причём звонившие любезно расщедрились на 3,2 тыс. рублей, чтобы купить несчастному две сумки для передачи налички. Безопасник опомнился, только когда у него закончились деньги и мошенники начали требовать брать кредиты.

74 миллиона нотариуса

Ещё одна 70-летняя пенсионерка из Москвы, работающая нотариусом, в апреле 2024 года приняла звонок от «президента нотариальной палаты». В разговоре «большой начальник» выразил озабоченность безопасностью её банковских счетов и предупредил, что сейчас ей позвонят «сотрудник Центробанка» и «сотрудник ФСБ». Те уже «объяснили» женщине, как «прямо сейчас мошенники пытаются снять её кровные».

Апофеоза цинизм происходящего достиг тогда, когда обобравшие несчастную женщину мошенники вдобавок заставили её уехать в Обнинск «по программе защиты свидетелей». Только там жертва, которую никто не встретил, и сообразила, что её развели. Итог: минус 74 миллиона рублей, набранных в виде кредитов и в долг у знакомых. Кстати, если представить эту сумму в виде пятитысячных купюр, получится около 15 килограмм.

50 млн финансиста Минобороны

Начальника финансовой службы центрального аппарата Министерства обороны СССР и его жену обманули на 50 миллионов рублей. «Чтобы отправить деньги на безопасный счёт», наглые мошенники забирали у военного наличные прямо у здания Генпрокуратуры. После этого таким же образом мошенники обобрали его супругу. О том, что их обманули, супруги догадались лишь спустя неделю.

30 млн экс-посла

На 30 млн рублей обеднел бывший посол России в одной из стран Средиземного моря. Ему позвонил «менеджер службы банковского надзора», в рамках некоего расследования расспросивший о счетах мужчины. После этого убедил его установить на свой телефон «специальное» приложение, а на следующий день отправил дипломата в банки снять все деньги и отправить через банкомат на «безопасный счёт». Позже дипломата попросили переставить свою симку в телефон супруги и списали четыре миллиона рублей уже с её счетов.

Звонок с бывшей работы на 27 млн

27 млн рублей у 68-летней москвички выманили мошенники под видом банковских сотрудников. Сообщение ей пришло в мессенджер якобы от бывшего работодателя. Он сообщил, что ей заинтересовались правоохранители. После этого позвонил мнимый полицейский с предупреждением, что, дескать, её персональные данные увели мошенники, теперь ей нужно переговорить с банковскими сотрудниками, чтобы произвести «обновление единого номера основного счёта». Деньги были собраны благодаря кредитам и продаже столичной квартиры.

Жертвами телефонных мошенников становятся пожилые люди. Фото © Freepik

Жертвами телефонных мошенников становятся пожилые люди. Фото © Freepik

Пенсионерские миллионы

В Оренбурге мошенники развели мать с дочерью на 12 млн рублей. Как сообщило УМВД по региону, на эту сумму женщины решили купить два автомобиля — Volkswagen Multivan и Volkswagen Touareg — в Интернете. Связавшийся с ними «менеджер» прислал на электронную почту договор купли-продажи с реквизитами для перевода денег. Спустя время мошенник снова вышел на связь и заявил, что автомобили стоят на таможне и нужно дослать ещё два миллиона. Тогда жертвы поняли, что их обманули.

Пенсионерка из Уссурийска лишилась сбережений на сумму 7 млн рублей. Злоумышленники действовали по уже стандартной схеме — убедили женщину перевести деньги на якобы безопасный счёт. Интересно, что следователям 73-летняя пострадавшая объяснила, что знала о такого рода разводах, но преступник был очень убедителен.

Таким же образом в декабре двух саратовских пенсионерок развели на 2,5 млн рублей. Одной из них позвонил «представитель Центробанка» и сообщил, что на неё оформлены два кредита и средства можно спасти, переведя их на «безопасный счёт». У второй один миллион выманил «сотрудник Росфинмониторинга».

Как певица Лариса Долина потеряла квартиру за 100 млн, а теперь решила её отсудить
Как певица Лариса Долина потеряла квартиру за 100 млн, а теперь решила её отсудить
Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
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