Звонок на 100 миллионов. Топ крупнейших обманов россиян телефонными мошенниками с Украины в 2024 году Телефонное мошенничество в России достигло такого размаха, что на проблему отреагировал даже президент Владимир Путин во время прямой линии. По его данным, за 2024 год жулики смогли выманить у граждан России более 250 млрд рублей. «Лайф» собрал самые резонансные случаи 2 января, 21:15 Как телефонные мошенники с Украины обманывают россиян. Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa_dolina_official, © Freepik, © Freepik

Один из столичных банкиров подтвердил данные президента о сумме ущерба, нанесённого украинскими мошенниками российским гражданам. По его словам, против россиян работает порядка 350–400 кол-центров, расположенных по всей Украине, однако больше всего их в Днепропетровске. В совокупности мошенники совершают до 20 млн звонков в сутки, а их жертвами могут становиться до 200 россиян ежедневно.

200 миллионов Ларисы Долиной

Аферой 2024 года, пожалуй, можно назвать мошенническую схему, которую злоумышленники провернули с народной артисткой России Ларисой Долиной. 68-летняя легенда эстрады продала свою пятикомнатную квартиру площадью 236 квадратов, расположенную в элитном московском районе Хамовники. Сумма продажи — 112 млн рублей, реального ущерба — 200 миллионов.

Ещё весной певице позвонил «декан факультета музыкального эстрадного искусства Московского государственного института культуры» и убедил поговорить с «работниками спецслужб» — мол, там что-то неладное. Вторые напугали звезду тем, что её недвижимостью якобы активно интересуются мошенники, и предложили «фиктивно» продать жильё якобы в рамках следственного эксперимента. А после сделки заставили перевести сумму «на безопасный счёт».

На данный момент по делу всё ещё ведётся следствие, а сама артистка пытается оспорить продажу квартиры. Заседания суда ведутся в закрытом режиме, а стороны не комментируют процесс. Многие юристы полагают, что шансы Долиной вернуть квартиру невелики.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa_dolina_official

150 миллионов скромной москвички

Столько отправила москвичка-пенсионерка мошенникам из Днепропетровска в период с 3-го по 10 декабря. Всего вышло около 150 млн рублей. Светлане позвонили «сотрудники ФСБ» и сообщили, что с её банковских счетов кто-то пытается перевести деньги для ВСУ. Чтобы сохранить сбережения и не попасть в тюрьму за помощь врагу, деньги нужно немедленно снять со счетов и передать «агентам под прикрытием». Что её банально «надули», женщина поняла спустя несколько операций по обналичиванию. Обратилась в полицию, но было поздно — мошенники уже успели перевести средства в криптовалюту и переправить на Украину.

Позже на связь вышел возможный участник схемы. Он рассказал, что это якобы он «развёл бабушку», ему 19 лет и последние три года он работает в одном из кол-центров Днепра. С каждой такой разводки он получает 7% от суммы, и за это время он успел заработать полмиллиона долларов, обзавестись двумя квартирами и купить три люксовых внедорожника — BMW M3, Mercedes-Benz C43 AMG и Toyota Land Cruiser. С последнего развода ему отстегнули около 120 тысяч долларов.

По данным СМИ, семья обманутой пенсионерки не похожа на бизнесменов или чиновников. В собственности есть квартира в Новых Черёмушках, скромные автомобили Suzuki SX4, Nissan X-Trail и Ford Ecosport. А кроме того — дача в селе Абрамцево. По словам семейства, похищенная сумма копилась едва ли не полжизни, перекладываясь на счетах по мере окончания сроков вкладов.

85 миллионов на нужды ВСУ

Начальник отдела экономической безопасности онкоцентра Блохина передал мошенникам почти 85 млн рублей. Жертву аферисты обрабатывали в течение месяца — всё это время мужчина снимал деньги со всех своих счетов, чтобы «помешать» снять средства украинским хакерам и не попасть под суд за финансирование террористов. Причём звонившие любезно расщедрились на 3,2 тыс. рублей, чтобы купить несчастному две сумки для передачи налички. Безопасник опомнился, только когда у него закончились деньги и мошенники начали требовать брать кредиты.

74 миллиона нотариуса

Ещё одна 70-летняя пенсионерка из Москвы, работающая нотариусом, в апреле 2024 года приняла звонок от «президента нотариальной палаты». В разговоре «большой начальник» выразил озабоченность безопасностью её банковских счетов и предупредил, что сейчас ей позвонят «сотрудник Центробанка» и «сотрудник ФСБ». Те уже «объяснили» женщине, как «прямо сейчас мошенники пытаются снять её кровные».

Апофеоза цинизм происходящего достиг тогда, когда обобравшие несчастную женщину мошенники вдобавок заставили её уехать в Обнинск «по программе защиты свидетелей». Только там жертва, которую никто не встретил, и сообразила, что её развели. Итог: минус 74 миллиона рублей, набранных в виде кредитов и в долг у знакомых. Кстати, если представить эту сумму в виде пятитысячных купюр, получится около 15 килограмм.

50 млн финансиста Минобороны

Начальника финансовой службы центрального аппарата Министерства обороны СССР и его жену обманули на 50 миллионов рублей. «Чтобы отправить деньги на безопасный счёт», наглые мошенники забирали у военного наличные прямо у здания Генпрокуратуры. После этого таким же образом мошенники обобрали его супругу. О том, что их обманули, супруги догадались лишь спустя неделю.

30 млн экс-посла

На 30 млн рублей обеднел бывший посол России в одной из стран Средиземного моря. Ему позвонил «менеджер службы банковского надзора», в рамках некоего расследования расспросивший о счетах мужчины. После этого убедил его установить на свой телефон «специальное» приложение, а на следующий день отправил дипломата в банки снять все деньги и отправить через банкомат на «безопасный счёт». Позже дипломата попросили переставить свою симку в телефон супруги и списали четыре миллиона рублей уже с её счетов.

Звонок с бывшей работы на 27 млн

27 млн рублей у 68-летней москвички выманили мошенники под видом банковских сотрудников. Сообщение ей пришло в мессенджер якобы от бывшего работодателя. Он сообщил, что ей заинтересовались правоохранители. После этого позвонил мнимый полицейский с предупреждением, что, дескать, её персональные данные увели мошенники, теперь ей нужно переговорить с банковскими сотрудниками, чтобы произвести «обновление единого номера основного счёта». Деньги были собраны благодаря кредитам и продаже столичной квартиры.

Жертвами телефонных мошенников становятся пожилые люди. Фото © Freepik

Пенсионерские миллионы

В Оренбурге мошенники развели мать с дочерью на 12 млн рублей. Как сообщило УМВД по региону, на эту сумму женщины решили купить два автомобиля — Volkswagen Multivan и Volkswagen Touareg — в Интернете. Связавшийся с ними «менеджер» прислал на электронную почту договор купли-продажи с реквизитами для перевода денег. Спустя время мошенник снова вышел на связь и заявил, что автомобили стоят на таможне и нужно дослать ещё два миллиона. Тогда жертвы поняли, что их обманули.

Пенсионерка из Уссурийска лишилась сбережений на сумму 7 млн рублей. Злоумышленники действовали по уже стандартной схеме — убедили женщину перевести деньги на якобы безопасный счёт. Интересно, что следователям 73-летняя пострадавшая объяснила, что знала о такого рода разводах, но преступник был очень убедителен.

Таким же образом в декабре двух саратовских пенсионерок развели на 2,5 млн рублей. Одной из них позвонил «представитель Центробанка» и сообщил, что на неё оформлены два кредита и средства можно спасти, переведя их на «безопасный счёт». У второй один миллион выманил «сотрудник Росфинмониторинга».

Авторы Евгений Кузнецов