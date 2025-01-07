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7 января, 06:17

Россиян предупредили о росте дипфейк-звонков от «родственников»

«Известия»: Мошенники используют дипфейк-звонки от родственников и начальников

Звонки с использованием дипфейков — одни из самых опасных методов мошенничества. В прошлом году число таких кибератак составило десятки тысяч случаев, а в 2025 году это количество может возрасти многократно, пишет газета «Известия».

Эксперты предупредили, что аферисты могут позвонить потенциальной жертве, представившись «близким родственником» или «начальником». Мошенники также прибегают к видеозвонкам с использованием дипфейков в реальном времени, им в этом помогает искусственный интеллект (ИИ). Кроме того, они могут отправить в Telegram несуществующее сообщение в формате «кружочка» и обмануть пользователей.

«Такие звонки создают психологическое давление и нервное напряжение, которые могут довести до противоправных действий, эмоционального истощения. Лучший быстрый и простой способ самоконтроля — перезвонить и всё перепроверить», — пояснила юрист Ольга Попова.

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А ранее Life.ru писал, что мошенники используют фальшивые приложения для взлома телефонов. По данным МВД, аферисты предлагают установить приложения для оплаты ЖКХ или записи на приём к врачу.

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Shutterstock / FOTODOM / Thx4Stock team

Дарья Нарыкова
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