В Москве советский разведчик выкинул с балкона $100 тысяч по указке мошенников

В Москве пожилой мужчина выбросил 100 тысяч долларов с балкона по указке мошенников, которые убедили его поучаствовать в якобы спецоперации по поимке преступников. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Выяснилось, что аферисты по телефону позвонили 92-летнему пенсионеру. Они использовали видеосвязь, подменили изображение и выдали себя за руководителя госоргана и его помощника. Мошенники убедили потерпевшего принять участие в лжеоперации по поимке преступников.

«Злоумышленники под угрозой проведения обыска дома узнали у москвича о хранящихся дома 100 тысячах долларов и убедили их передать для размещения в страховой ячейке. Чтобы получить возможность распоряжаться деньгами, аферист уговорил пенсионера выбросить их с балкона после условного сигнала, который рукой подал прибывший криминальный курьер», — указано в сообщении прокуратуры.

Аферисты сообщили мужчине, что находящиеся на банковских вкладах деньги жены нужно срочно снять, иначе их похитят. Для убедительности мошенники прислали через курьера финансовый документ, якобы гарантирующий возврат средств. Через некоторое время пенсионер осознал, что стал жертвой аферистов и сразу обратился в полицию.

«Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что жертвой обмана стал Геронтий Лазовик, бывший резидент КГБ в Канберре, после работавший в центральном аппарате разведки СССР.

В результате полицейские задержали с поличным 20-летнего криминального курьера, который получил вторую часть денег от пенсионера. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.