Пенсионерка из Петербурга отдала 700 тысяч мошенникам из «военной прокуратуры»

Как стало известно телеканалу «Санкт-Петербург», аферисты связались с пенсионеркой по телефону и сообщили, мол, кто-то пытается перевести средства с её счёта за границу, поэтому к ней домой могут приехать с обыском. Кроме того, пожилой женщине предложили задекларировать деньги, передав их специалисту. Старушка в итоге сама вынесла сбережения в парадную и отдала мошеннице, после чего обратилась в полицию.