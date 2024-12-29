Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 декабря, 12:12

Пенсионерка из Петербурга отдала 700 тысяч мошенникам из «военной прокуратуры»

В Санкт-Петербурге полиция изучает обстоятельства уголовного дела с участием мошенников, жертвой которых стала 83-летняя пенсионерка из Выборгского района. Злоумышленники, представившись сотрудниками «военной прокуратуры», выманили у доверчивой старушки 700 тысяч рублей.

Как стало известно телеканалу «Санкт-Петербург», аферисты связались с пенсионеркой по телефону и сообщили, мол, кто-то пытается перевести средства с её счёта за границу, поэтому к ней домой могут приехать с обыском. Кроме того, пожилой женщине предложили задекларировать деньги, передав их специалисту. Старушка в итоге сама вынесла сбережения в парадную и отдала мошеннице, после чего обратилась в полицию.

Ничего святого: Сиделка украла у 100-летнего дедушки награды и заработала путёвку на нары
Ничего святого: Сиделка украла у 100-летнего дедушки награды и заработала путёвку на нары

Ранее аферисты развели пенсионера из Петербурга, который отдал полтора миллиона за акции несуществующей компании. Кроме того, звонок с бывшей работы лишил дедушку из Москвы более 24 миллионов рублей. Тем временем психолог объяснила, как мошенники делают из пенсионеров поджигателей.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar