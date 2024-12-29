Пенсионерка из Петербурга отдала 700 тысяч мошенникам из «военной прокуратуры»
В Санкт-Петербурге полиция изучает обстоятельства уголовного дела с участием мошенников, жертвой которых стала 83-летняя пенсионерка из Выборгского района. Злоумышленники, представившись сотрудниками «военной прокуратуры», выманили у доверчивой старушки 700 тысяч рублей.
Как стало известно телеканалу «Санкт-Петербург», аферисты связались с пенсионеркой по телефону и сообщили, мол, кто-то пытается перевести средства с её счёта за границу, поэтому к ней домой могут приехать с обыском. Кроме того, пожилой женщине предложили задекларировать деньги, передав их специалисту. Старушка в итоге сама вынесла сбережения в парадную и отдала мошеннице, после чего обратилась в полицию.
Ранее аферисты развели пенсионера из Петербурга, который отдал полтора миллиона за акции несуществующей компании. Кроме того, звонок с бывшей работы лишил дедушку из Москвы более 24 миллионов рублей. Тем временем психолог объяснила, как мошенники делают из пенсионеров поджигателей.