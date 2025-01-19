«Родители в беде»: Россиянам объяснили, как защитить детей от мошенников

Безопасность является одним из важнейших аспектов воспитания, поэтому родители должны уделять ей внимание с раннего возраста наследников. И чем старше становится ребёнок, тем больше информации ему следует давать, в том числе для защиты от мошенников. Об этом рассказала детский и подростковый психолог Ирина Таранова.

«Когда ребёнок вырастает и начинает пользоваться телефоном, пора рассказать об опасности в Интернете, включая мошенников. Делать это стоит на конкретных примерах», — подчеркнула она в беседе с «Москвой 24».

Родители должны учитывать, что несовершеннолетние могут оказаться под эмоциональным давлением, столкнувшись с аферистами. По словам эксперта, обман детей зачастую основан на манипуляциях, вызывающих страх, например, от того, что «родители в беде». Поэтому она рекомендовала придумать для наследников кодовое слово. В случае угроз со стороны незнакомца, ребёнок сможет уточнить это слово. Если собеседник назовёт код, значит ему можно верить.