«Родители в беде»: Россиянам объяснили, как защитить детей от мошенников
Психолог Таранова призвала россиян озаботиться защитой детей от мошенников
Безопасность является одним из важнейших аспектов воспитания, поэтому родители должны уделять ей внимание с раннего возраста наследников. И чем старше становится ребёнок, тем больше информации ему следует давать, в том числе для защиты от мошенников. Об этом рассказала детский и подростковый психолог Ирина Таранова.
«Когда ребёнок вырастает и начинает пользоваться телефоном, пора рассказать об опасности в Интернете, включая мошенников. Делать это стоит на конкретных примерах», — подчеркнула она в беседе с «Москвой 24».
Родители должны учитывать, что несовершеннолетние могут оказаться под эмоциональным давлением, столкнувшись с аферистами. По словам эксперта, обман детей зачастую основан на манипуляциях, вызывающих страх, например, от того, что «родители в беде». Поэтому она рекомендовала придумать для наследников кодовое слово. В случае угроз со стороны незнакомца, ребёнок сможет уточнить это слово. Если собеседник назовёт код, значит ему можно верить.
Также важно приучить наследника сразу сообщать обо всех попытках обмана со стороны посторонних. Родители должны дать понять, что к ним всегда можно обратиться за помощью, заключила специалист.