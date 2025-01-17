Мошенники начали использовать детей для кражи данных с «Госуслуг»

В России была выявлена новая мошенническая схема, нацеленная на детей. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Согласно информации пресс-службы, мошенники выдают себя за учителей и звонят родителям, утверждая, что необходимо обновить электронный журнал в системе «Сферум». Для этого они просят детей назвать код, полученный в СМС-сообщении. В МВД пояснили, что этот код используется для восстановления доступа к аккаунту на портале «Госуслуги».

Также отмечается, что злоумышленники могут использовать настоящие имена сотрудников учебных заведений, создавать дипфейки или использовать подменные номера. Родителям рекомендовали проверять информацию через надёжные каналы связи и напрямую обращаться в школу.

Пресс-служба «Сферума» добавила, что обновления платформы происходят автоматически и только на устройствах пользователей, без участия третьих лиц. Они уточнили, что для обновлений не требуются коды из СМС, включая коды от «Госуслуг».

Также было подчёркнуто, что информация об обновлениях может поступать только от самой платформы в виде системных сообщений, она имеет исключительно информационный характер. Важно также помнить, что коммуникация по учебным вопросам осуществляется только в «Сферуме», где все пользователи проходят верификацию.