ИИ на службе у мошенников: Россиян предупредили о схемах обмана в 2025 году
Юрист Соловьёв: В 2025 году мошенники будут использовать ИИ для обмана россиян
В 2025 году мошенники будут использовать ИИ. Обложка © freepik
В 2025 году мошенники будут использовать искусственный интеллект для обмана россиян, уверен доктор юридических наук, профессор Иван Соловьёв. Однако, по его словам, аферисты не откажутся от классических схем развода доверчивых граждан, хотя и придумают новые.
«Будут выработаны новые способы обмана и вербовки. Особенно с использованием возможностей искусственного интеллекта, сгенерированных недостоверных изображений и звуков (дипфейков)», — отметил заслуженный юрист России.
Схемы с подарочными сертификатами, скидками, картами, лотереями и розыгрышами тоже останутся актуальными, подчеркнул он в беседе с RT. Тем не менее, по словам эксперта, мошенники в 2025 году будут ориентироваться на методы, которые минимизируют личный контакт с жертвой. То есть вместо телефонных звонков злоумышленники будут присылать сообщения, просить коды, атаковать мессенджеры и банковские приложения.
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