ИИ на службе у мошенников: Россиян предупредили о схемах обмана в 2025 году

В 2025 году мошенники будут использовать искусственный интеллект для обмана россиян, уверен доктор юридических наук, профессор Иван Соловьёв. Однако, по его словам, аферисты не откажутся от классических схем развода доверчивых граждан, хотя и придумают новые.

Схемы с подарочными сертификатами, скидками, картами, лотереями и розыгрышами тоже останутся актуальными, подчеркнул он в беседе с RT. Тем не менее, по словам эксперта, мошенники в 2025 году будут ориентироваться на методы, которые минимизируют личный контакт с жертвой. То есть вместо телефонных звонков злоумышленники будут присылать сообщения, просить коды, атаковать мессенджеры и банковские приложения.