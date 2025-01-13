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Регион
13 января, 10:11

«Их ждёт ад»: Артемий Лебедев подсказал, как защититься от мошенников

Блогер Лебедев посоветовал меньше говорить по телефону для защиты от мошенников

Артемий Лебедев. Обложка © Telegram / Артемий Лебедев

Артемий Лебедев. Обложка © Telegram / Артемий Лебедев

Россиянам не следует продолжать телефонный разговор с лицами, представляющимися сотрудниками банка или других организаций. Такой совет для защиты от мошенников дал блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своём подкасте на платформе «VK видео».

«Правило цифровой гигиены очень простое: поменьше разговаривать по телефону», — заявил блогер

По его словам, мошенничество является позором, а обманывающих россиян аферистов непременно ждут печальные последствия.

«Такие люди обязательно столкнутся с последствиями своих действий. У них будут серьёзные проблемы со здоровьем, и их ждёт ад», — высказался блогер.

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Мошенники идут на новые ухищрения, пытаясь завладеть деньгами россиян. Эксперт уверен, что в 2025 году мошенники будут использовать искусственный интеллект для обмана россиян. Однако, по его словам, аферисты не откажутся от классических схем развода доверчивых граждан, хотя и придумают новые.

Оксана Попова
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