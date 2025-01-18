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Регион
18 января, 12:23
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Россиян предупредили о новой схеме краж аккаунтов в Telegram

МВД: Мошенники крадут аккаунты в Telegram с помощью ссылок для голосования

Мошенники стали похищать аккаунты пользователей Telegram с помощью фейковых ссылок на голосование от знакомого контакта. Об этом сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Пользователю мессенджера Telegram от знакомого контакта, который давно не был онлайн, приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что ссылка для «голосования» ведёт на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к аккаунту. В МВД призвали россиян быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам.

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А ранее Life.ru писал, что в 2025 году мошенники будут использовать искусственный интеллект для обмана россиян. Эксперты считают, что при этом старые способы мошенничества никуда не исчезнут.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yau Ming Low

Дарья Нарыкова
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