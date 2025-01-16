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Регион
16 января, 09:24

«Игровые блогеры» начали охотиться на детей на Wildberries, родители могут потерять 350 млн

Wildberries: Аферисты обманывают детей с фейковых аккаунтов игровых блогеров

В России мошенники наживаются на любви детей к компьютерным играм, создавая подставные аккаунты от имени игровых блогеров и убеждая подростков использовать банковские карты родителей для внутриигровых покупок. Об этом ТАСС рассказали в объединённой компании Wildberries и Russ.

«По оценкам Wildberries, основанным на выборке выявленных кейсов за последний месяц, такая схема грозит клиентам маркетплейсов потенциальными потерями порядка 350 миллионов рублей за предстоящий год», — говорится в заявлении.

Аферисты создают в мессенджерах фейковые аккаунты, которые якобы заводят игровые блогеры. Потом ребёнка начинают «обрабатывать» и втираться к нему в доверие, после чего школьнику предлагается купить по низкой стоимости внутриигровые предметы. Затем ребёнок передаёт данные банковской карты родителя или логин, пароль к личному кабинету на маркетплейсе, что позволяет мошенникам приобретать различные цифровые товары с чужого счёта.

Руководитель Trust&Safety объединённой компании Wildberries и Russ Игорь Сомов предупредил, что взрослые обязаны отслеживать действия детей в цифровых сферах и развивать у них киберосознанность. Школьники должны чётко понимать, что любые якобы «выгодные» предложения о покупке должны быть перепроверены и согласованы с родителями.

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Ранее Life.ru предупредил, что в 2025 году мошенники будут использовать искусственный интеллект для обмана россиян. Однако аферисты не откажутся и от классических схем развода доверчивых граждан, хотя и придумают новые.

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freepik

Татьяна Миссуми
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