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26 января, 19:01

На Урале медик попал в приют для бездомных, поверив мошенникам

URA.ru: Аферисты лишили медика из Екатеринбурга двух квартир

Бывший рентгенлаборант высшей категории Денис Сизов из Екатеринбурга поверил мошенникам, которые прикинулись полицейскими, и остался без двух квартир. Сейчас 50-летний медик живёт в приюте для бездомных, сообщает URA.ru.

Почти 25 лет мужчина проработал в 27-й больнице Екатеринбурга, а также трудился подсобным рабочим и медиком в роддоме. В наследство от матери Сизову досталась квартира, а позже он приобрёл студию, которую начал сдавать.

В ноябре 2024 года врачу позвонил «сотрудник» компании крупного мобильного оператора и выманил код из СМС. Так, аферисты получили доступ к аккаунту Дениса на портале «Госуслуг» и оформили на него кредит. Но на этом злоумышленники не остановились.

Мошенники притворились сотрудниками Центробанка и полицейским из московского ОБЭП. Они даже провели видеозвонок и убедили медика продать свои квартиры под предлогом защиты имущества. Вырученные 6,3 миллиона рублей он перевёл на «безопасный» счёт. После этого аферисты перестали выходить на связь, а Сизов обратился в полицию.

В итоге уралец потерял жильё и накопления, остался с долгами и пенсией в 14 тысяч рублей. Новый год Денис встретил в приюте для бездомных. По факту хищения средств было возбуждено уголовное. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

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Ранее Life.ru предупреждал о новых схемам мошенничества. Аферисты стали использовать сервисы знакомств для обмана граждан. Переписки и даже голосовые сообщения злоумышленники имитируют с помощью искусственного интеллекта. Они также звонят школьникам или их родителям, представляются сотрудниками учебного заведения и просят данные якобы для обновления электронных профилей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Potashev Aleksandr

Алена Пенчугина
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