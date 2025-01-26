Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 января, 09:28

«Обещал 35 тысяч рублей»: Пожёгший рестораны в Краснодаре рассказал о мотивах преступления

МВД: Поджигателю ресторанов в Краснодаре пообещали 35 тысяч рублей

Поджог трёх ресторанов в Краснодаре был организован по поручению украинского куратора, который пообещал исполнителю вознаграждение в размере 35 тысяч рублей. Об этом рассказал задержанный 19-летний молодой человек.

Задержанный поджигатель поясняет мотив своих действий. Видео © VK / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«Совершил три пожара в трёх ресторанах, а именно «МясоLove», «Гусь» и «Бумбараш». Меня направлял украинский специалист. Обещал за все три поджога 35 тысяч рублей, если я всё выполню и смогу сбежать», — рассказал задержанный на допросе, передаёт пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Украинские мошенники массово скупают аккаунты российских школьников в соцсетях
Украинские мошенники массово скупают аккаунты российских школьников в соцсетях

Напомним, что мужчина пытался поджечь три ресторана на центральной улице Краснодара поздним вечером 25 января. В связи с этим, экстренным службам пришлось эвакуировать 102 человек. Поджигателем оказался 19-летний парень из Динского района, ставший жертвой мошенников. В процессе допроса пироман заявил, что его заставили совершить преступление под угрозой несанкционированного использования его личной информации.

Обложка ©

VK / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar