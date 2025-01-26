«Обещал 35 тысяч рублей»: Пожёгший рестораны в Краснодаре рассказал о мотивах преступления
МВД: Поджигателю ресторанов в Краснодаре пообещали 35 тысяч рублей
Поджог трёх ресторанов в Краснодаре был организован по поручению украинского куратора, который пообещал исполнителю вознаграждение в размере 35 тысяч рублей. Об этом рассказал задержанный 19-летний молодой человек.
Задержанный поджигатель поясняет мотив своих действий. Видео © VK / ГУ МВД России по Краснодарскому краю
«Совершил три пожара в трёх ресторанах, а именно «МясоLove», «Гусь» и «Бумбараш». Меня направлял украинский специалист. Обещал за все три поджога 35 тысяч рублей, если я всё выполню и смогу сбежать», — рассказал задержанный на допросе, передаёт пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, что мужчина пытался поджечь три ресторана на центральной улице Краснодара поздним вечером 25 января. В связи с этим, экстренным службам пришлось эвакуировать 102 человек. Поджигателем оказался 19-летний парень из Динского района, ставший жертвой мошенников. В процессе допроса пироман заявил, что его заставили совершить преступление под угрозой несанкционированного использования его личной информации.