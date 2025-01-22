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22 января, 10:23

Украинские мошенники массово скупают аккаунты российских школьников в соцсетях

SHOT: Киев скупает аккаунты российских детей, чтобы писать призывы к терактам

Украинские мошенники массово скупают за доллары аккаунты российских школьников в соцсетях. С них потом рассылают призывы к диверсиям и ложные сообщения о терактах. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Украинские злоумышленники не могут регистрировать новые аккаунты из-за новых правил со стороны сотовых операторов — об обязательном верифицировании владельца сим-карты, выпущенной в РФ. Теперь мошенникам из Киева и минёрам из разных уголков Незалежной стало тяжело, и они начинают скупать активированные аккаунты в социальных сетях, а уже после занимаются тем, что «минируют» детские сады, школы, больницы и другие учреждения.

Чаще других продать свой аккаунт соглашаются школьники, за каждый предлагают от 7 до 10 долларов. В одном из случаев в Приморском крае у 17-летнего парня выкупили аккаунт, а затем внедрились в чат местных работников и начали распространять запрещённые лозунги. Парня оперативники вычислили, после чего вскрылась схема украинских мошенников.

Родителей подростков призывают провести беседы с детьми и рассказать им о последствиях. Предоставляя посторонним доступ к собственному аккаунту, дети могут столкнуться с возможностью привлечения к ответственности по как минимум двум статьям Уголовного кодекса: 306 — «Заведомо ложный донос» и 280.4 — «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». В случае нарушения, максимальные сроки наказания составляют два и шесть лет лишения свободы соответственно.

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Ранее россиянин, который столкнулся с телефонным мошенником с Украины, заставил его признать, что Крым принадлежит РФ. Звонивший использовал стандартную схему — представился сотрудником колл-центра одного из операторов связи и предложил продлить договор на оказание коммуникационных услуг.

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Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Полина Никифорова
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